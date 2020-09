Le directeur d’Immortals Fenyx Rising explique comment la société continue de faire confiance aux jeux solo.

À une époque où les jeux de type service, les propositions multijoueur et le free-to-play sont très importants dans l’industrie, il y a ceux qui continuent de parier fortement sur le expériences solo, est le cas de Ubisoft avec certains de ses titres récents comme Immortals Fenyx Rising, le nouveau jeu de action et rôle dans un monde ouvert développé par Ubisoft Québec.

Ce que nous avons fait avec Assassin’s Creed: Odyssey montre que les grands jeux solo peuvent être très réussis Scott Philips, directeur d’Immortals Fenyx RisingRécemment interviewé 3DJuegos Scott Philips, directeur d’Immortals Fenyx Rising, et n’a pas manqué l’occasion de demander au développeur votre avis sur le travail sur un titre solo quand une grande partie de l’industrie a les yeux sur les titres multijoueurs.

« [Desarrollar juegos para un jugador] c’est ce que nous aimons faire, je pense que ce que nous avons fait avec Assassin’s Creed: Odyssey montre que les grands jeux solo peuvent être très réussis », a déclaré Scott Philips. «Il y a un grand marché là-bas qui est toujours en croissance et de plus en plus de joueurs veulent jouer à de nombreux types de jeux. Je pense que, comme je l’ai dit, Odyssey a prouvé ce que nous pensons qu’en mettant beaucoup d’efforts dans un titre solo, il offre beaucoup de valeur pour les joueurs Avec un contenu riche, cela peut devenir un énorme succès. C’est ce que nous continuons de faire avec Immortals Fenyx Rising ».

Immortals Fenyx Rising est l’un des jeux les plus importants de l’éditeur français dans le reste de l’année. Pour en savoir plus sur cette proposition, vous pouvez consulter nos impressions sur le jeu, nous vous invitons également à connaître le reste de notre contenu spécial sur les titres qui ont été annoncés dans Ubisoft Forward, comme le précédent du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps qui nous avons déjà eu la chance de voir.

En savoir plus: Immortals Fenyx Rising et Ubisoft.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["ubisoft"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["immortals-fenyx-rising"]).setTargeting("url_sha1", "67a005359a7fbf4219460fed2554948750e27e00");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');