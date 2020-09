Le géant français de l’édition Ubisoft a annoncé que sa nouvelle IP Skull & Bones avait changé de direction.

Dans un article de blog, la directrice créative Elisabeth Pellen a déclaré que nous ne devrions pas nous attendre à ce que le jeu apparaisse à l’événement Ubisoft Forward d’aujourd’hui. Le titre a été retardé en raison du fait que Skull & Bones est devenu plus grand et plus ambitieux.

«Beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi nous avons dû reporter notre lancement. La réponse est que nous avions simplement besoin de plus de temps. Nous rêvions de quelque chose de plus grand pour Skull & Bones, et ces ambitions se sont naturellement accompagnées de plus grands défis», a déclaré Pellen.

« Ces difficultés ont entraîné des retards nécessaires pour notre jeu. Des questions critiques ont dû être abordées au cours des derniers mois, telles que: comment moderniser le fantasme classique des pirates? Comment garantir une expérience plus immersive et viscérale? Comment créer du cool et des moments mémorables dans le jeu? Pour répondre à la plupart de ces questions, il était clair que nous avions besoin de plus de temps de développement.

«Au fur et à mesure que Skull & Bones évoluait de son idée originale à ce qu’elle est maintenant, il était également nécessaire d’avoir des yeux nouveaux pour rejoindre l’équipe. J’étais l’une de ces personnes lorsque j’ai rejoint Skull & Bones en tant que directeur créatif un peu plus de deux ans. J’ai fait partie de l’équipe principale du jeu qui dirige de nombreux développeurs talentueux d’Ubisoft Singapour. Depuis lors, de nombreux nouveaux talents ont rejoint notre équipe mondiale. «











