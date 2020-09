Le vétéran du développement de jeux, Michel Ancel, a révélé qu’il quittait l’industrie.

Dans un post sur Instagram, l’ancien d’Ubisoft a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur sa deuxième passion, la faune, et qu’il travaillera dans un sanctuaire axé sur l’éducation.

Ancel est surtout connu pour avoir créé la série Rayman, qui a fait ses débuts en 1995, ainsi que Beyond Good & Evil de 2003. Plus récemment, il a travaillé sur la suite très attendue de ce dernier titre, ainsi que sur le jeu de survie Wild, qui a été annoncé en 2014. On ne sait pas si ce projet est encore en développement.

Le producteur senior Guillaume Brunier a écrit dans un article de blog qu’Ancel ne travaillait pas sur Beyond Good & Evil 2 depuis un certain temps, mais avait été impliqué dans la création du concept et du monde de base.

«Aujourd’hui, Ubisoft annonce que Michel Ancel a choisi de quitter l’industrie du jeu vidéo après une carrière exceptionnelle de plus de 30 ans», a déclaré la firme française dans un communiqué à GamesIndustry.biz.

«Amoureux de la nature, Michel travaille depuis longtemps sur un projet personnel dédié à la protection de la faune. Ce projet, une réserve faunique de la région de Montpellier, en France, prend désormais de l’ampleur, et il souhaite mettre son plein effort dans cette passion de longue date.

« Michel est à l’origine de certaines des franchises les plus appréciées d’Ubisoft et de l’industrie du jeu vidéo, dont Rayman, les Raving Rabbids et Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2 est actuellement en développement. Les équipes d’Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de la production, en phase avec la vision de Michel, ils auront plus à partager avec leur communauté de fans dans les mois à venir.

«Nous tenons à remercier Michel pour l’incroyable vision créative qu’il a apportée à Ubisoft au cours de sa carrière, et nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle entreprise.

