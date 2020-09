Le directeur d’Immortal Fenyx Rising commente que le vol est l’un de ses mécanismes préférés dans le jeu.

Même si Ubisoft Québec a pris quelques libertés avec Assassin’s Creed Odyssey, par rapport à Assassin’s Creed Origins, donnant au protagoniste le capacité de voler peut-être cela n’aurait pas eu de sens dans le jeu, mais c’est une possibilité qui a été envisagée lors du développement, alors il a commenté Scott Phillips, réalisateur d’Immortals Fenyx Rising dans une récente interview avec 3DJuegos.

Vous pouvez escalader une montagne et ensuite avoir ce grand moment de vol tout en explorant le monde. Scott Philips, directeur des Immortals Fenyx Rising« Je pense que mon élément préféré était d’avoir intégré le Ailes de Daedalus qui vous permettent de voler autour du monde, était quelque chose dont nous avons discuté d’Assassin’s Creed: Odyssey », a commenté Scott Philips, ajoutant qu’ils recherchaient un façon amusante et enrichissante de descendre des moments forts. «Dans Assassin’s Creed: Odyssey, cela n’avait pas beaucoup de sens, mais dans Immortal Fenyx Rising, cela a tout le sens pour lui. système de résistance et de risque. Vous pouvez escalader une montagne et vivre ce grand moment de vol tout en explorant le monde », a-t-il noté.

Le directeur d’Immortal Fenyx Rising a également déclaré que l’un des principaux objectifs lors du démarrage du projet était faire quelque chose de très différent des jeux sur lesquels ils avaient déjà travaillé et c’est quelque chose qui se reflétera dans la manière dont les joueurs pourront explorez le monde ouvert du titre. Au cours de notre conférence, Scott Philips a commenté que ils voulaient éviter de mettre trop d’informations ou de guides sur la carte et l’interface du jeu promouvoir exploration gratuite, qui est pris en charge par endroits intéressants pour attirer l’attention du joueur. « Un exemple de ceci est un squelette de serpent géant que vous trouverez dans une région spécifique du monde; il attire votre attention, vous vous en approchez et vous y trouvez de nombreux types de gameplay et beaucoup de choses à faire », a expliqué le réalisateur, ajoutant qu’ils recherchent « le voyage est aussi intéressant que le point d’arrivée ».

Immortal Fenyx Rising se prépare pour sa première prochaine 3 décembre sur les plateformes actuelles et de prochaine génération. Comme d’autres titres, l’entreprise proposera mise à jour gratuite à la version console de nouvelle génération en l’achetant sur l’une des plates-formes actuelles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter nos impressions jouables.

Immortals Fenyx Rising

