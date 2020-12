Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/12/2020 12h00

La meilleure saison de l’année est arrivée. Il n’y a pas de meilleure façon d’accompagner Noël qu’avec un album adapté à l’époque. Bien que vous ayez déjà sélectionné des albums avec ce thème, il serait préférable de faire de la place dans votre playlist, car un LP avec la musique de The Legends of Zelda avec des arrangements de vacances vous offrira tout ce dont vous avez besoin et plus encore.

Le 26 novembre, il a été créé Un joyeux Noël Hyrule, produit par Eric Bucholz, qui a orchestré les bandes sonores de Dauntless, Darksiders Genesis et Ori and the Will of the Wisps. L’album comprend huit chansons avec des arrangements qui combinent la musique de la série The Legend of Zelda avec des airs classiques de Noël.

Visitez le monde de Zelda cette saison de Noël avec A Merry Hyrule Christmas, un album festif combinant des chants de Noël avec des airs classiques de Zelda. Arrangé et produit par @ericbuchholz (de Hero of Time), il est sûr de vous mettre dans l’esprit des fêtes. https://t.co/1EtyFqo6rL pic.twitter.com/lAVcJ0SAoB – Materia Collective (@MateriaColl) 26 novembre 2020

A Merry Hyrule Christmas est maintenant disponible sur des plateformes de streaming comme Spotify, ici vous pouvez trouver la liste complète. Sans aucun doute, une excellente façon de préparer le terrain pour votre dîner de Noël cette année. Sur des sujets connexes, une collection de manga The Legend of Zelda est maintenant disponible.

Via: Materia Colective

