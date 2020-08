Geoff Keighley assure que le jeu est quelque chose de spécial.

Dans la perspective de ce qui promet d’être un événement majeur du calendrier des jeux vidéo 2020, Geoff Keighley a annoncé que l’ouverture de la Gamescom 2020 mettra en vedette la Medal of Honor Above and Beyond, le nouvel opus de la franchise de la Seconde Guerre mondiale. , annoncé en 2019 et qui devrait débuter cette année dans la réalité virtuelle des lunettes Oculus.

Le jeu a l’air vraiment bien« Connectez-vous à l’ouverture en direct de la Gamescom 2020 jeudi pour une nouvelle bande-annonce pour Medal of Honor: Above and Beyond », a annoncé Keighley. « En route pour Oculus Gaming cette fin d’année. J’ai vu la bande-annonce, le jeu a l’air vraiment bien. Plus de magie de Vince Zampella, Peter Hirschmann et l’équipe.

Medal of Honor Above and Beyond est né comme projet pour un épisode standard de la saga de tir à la première personne vétéran, mais tout à coup, il est devenu un projet de réalité virtuelle qui promet d’être un digne héritier de la saga; tirer pleinement parti des capacités immersives de la réalité virtuelle; et offrir le quota d’innovation auquel Respawn nous a déjà habitués.

Medal of Honor est une vieille saga qui, vers la fin des années 90, a mis sur la carte l’idée d’un FPS historique, mais dont la formule de un homme armée s’est essoufflé avec l’arrivée de propositions à plus grande échelle, principalement Call of Duty. Nous verrons si la réalité virtuelle, qui a eu un second souffle grâce à PS VR et à des jeux comme Half-Life: Alyx, est ce dont la franchise a besoin pour ressusciter.

L’ouverture de la Gamescom 2020 promet d’apporter des annonces et des informations sur une quarantaine de matchs et aura lieu ce jeudi soir, en Espagne, ou l’après-midi du même jour au Mexique.

