Capcom continue son ruissellement incessant d’informations sur Monster Hunter Rise, révélant cette fois comment fonctionne l’éditeur de personnages, canynes et felynes, afin de montrer ses possibilités. Cette section, dans les précédents jeux vidéo de la série apparus sur les consoles Nintendo, était assez simple. Dans l’ensemble, la plupart du temps, vous “n’avez pas vu le visage” de votre chasseur, et peut-être par conséquent la simplicité des options. En ce sens, et comme cela s’est déjà produit dans Monster Hunter World, le saut qui a été fait avec cette livraison est sans aucun doute surprenant, quelque chose que vous pouvez vérifier simplement en regardant la vidéo que nous vous laissons ci-dessous.

Créez votre compagnon parfait dans #MHRise! Voici un aperçu rapide des créateurs de personnages, Palamute et Palico. pic.twitter.com/FDVuRiM3j5 – Monster Hunter (@monsterhunter) 5 novembre 2020

«Créez votre partenaire« parfait »dans Monster Hunter Rise! Voici un aperçu du créateur du personnage, Canine et Felyne »

La vidéo commence par la personnalisation de la grande nouveauté de Monster Hunter Rise, la canyne, avec des sections à modifier, entre autres options, fourrure, yeux, oreilles, queue, vêtements ou “voix” de notre compagnon de chasse. Quant au manteau, il nous permet de sélectionner un motif de cheveux sur cinq à choisir, pouvoir varier la couleur de plusieurs parties de votre corps, ou de toutes en même temps, parmi une immense variété de tonalités, pouvoir choisir non seulement la couleur, mais aussi la saturation et le contraste. Dans le les yeux écartés, nous avons 6 façons de choisir, de l’adorable, au menaçant, même avec une cicatrice, en comptant sur un éclat et une “touche de réalité” que nous n’avions pas vu auparavant dans les jeux de la série (toujours en référence à ce qui a été vu dans Nintendo). Quant à oreilles, nous avons 5 types et 4 queues. La vidéo finit par montrer les options felyne, mais elle est coupée avant d’entrer dans les détails, mais elles seront probablement les mêmes que pour canyne, c’est-à-dire il sera difficile de voir deux compagnons pareils, du moins en ce qui concerne les couleurs.

De la part du chasseur, l’éditeur de personnage a fait un grand pas en avant pour ceux d’entre nous qui jouent sur les consoles Nintendo. Nous pouvons choisir votre type de visage, votre coiffure et votre âge, ou aller beaucoup plus loin dans l’édition, en accédant au menu pour changer la forme du visage, la peau, le type de cheveux, les yeux, le nez, la bouche, la beauté du visage et trois maquillages. Vu comme ça, il peut sembler que peu de choses ont changé, mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ou dans l’image sous ce paragraphe, cette fois nous aurons un véritable éditeur de personnages qui nous permettra de faire des chasseurs uniques, et pas aussi prédéfini que dans les jeux précédents, étant encore plus avancé que le felyne et le canyne.

Ce n’est pas quelque chose qui n’a pas été vu dans les éditeurs de personnages d’autres jeux vidéo, mais tant de personnalisation revient aux joueurs de Monster Hunter sur Nintendo.

Grâce à ces détails, le 26 mars 2021 il s’éloigne de plus en plus de vous… bien sûr, nous attendons avec impatience cette date!

