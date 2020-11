Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 14:24

Animal Crossing: Nouveaux horizons est l’un des jeux les plus populaires de l’année. Avec plus de 20 millions d’unités vendues dans le monde, le jeu a réussi à attirer des centaines de fans talentueux qui ont décidé de montrer leur amour pour le jeu de différentes manières. Maintenant, l’un d’eux a créé un court métrage d’animation qui ne fait que nous souhaiter plus de contenu de ce type.

Gabriel Salas est un animateur chilien qui, avec une équipe créative talentueuse, ils ont créé un court stop motion où nous pouvons voir Isabelle se préparer à travailler, prêt à recevoir les joueurs sur l’île de New Horizons.

De même, voici ce que Salas a commenté à ce sujet:

«Ce projet réalisé par des fans découle de mon appréciation pour la série télévisée Rilakkuma & Kaoru et les jeux Animal Crossing. Après avoir joué à New Horizons pendant quelques jours, je me suis demandé à quoi ressemblerait la fusion des deux univers, et j’ai pensé que ce serait amusant d’élargir un peu le personnage d’Isabelle. C’est ainsi que j’imagine une émission de télévision ou un court métrage avec ce style ».

Le travail de Salas et de son équipe est impressionnant, et cela nous donne envie de plus de contenu de ce type. Sur des sujets connexes, New Horizons est déjà le jeu de l’année au Japon. De même, ce titre est un best-seller aux États-Unis.

Via: Gabriel Salas

