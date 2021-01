Les sprites des Pokémon de Galar de Pat Ackerman sont spectaculaires et ne manquent pas de détails.

Cette 2021 est une année très important pour les fans de Pokémon. La saga mythique du jeu de rôle et de la collection de créatures fête ses 25 ans et on peut s’attendre à une fête dans le style. Pour l’instant, on connaît déjà la date de sortie de New Pokémon Snap, qui a annoncé qu’il arrivera le 30 avril avec une belle bande-annonce. Maintenant, nous vous apportons la création d’un artiste qui attaquera votre nostalgie.

En 2019, le huitième génération Pokémon est venu avec Sword and Shield, les nouveaux jeux vidéo de la saga principale qui nous ont conduit à Galar et qui ont été élargis en 2020 avec deux DLC avec plus d’histoire, de carte et même de quantité de Pokémon. Eh bien l’artiste Pat Ackerman a créé tous les sprites des créatures de Galar en 8 bits, comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo de Gameboy.

Pour les fabriquer, Ackerman s’est basé sur la première génération: «J’ai utilisé le format 56 x 56, qui était le format original sprites dans Pokémon Rouge, Bleu, Vert et Jaune. J’ai gardé la palette de couleurs de jaune. Je me concentre sur le pose de Pokemon, puisque cela définissait qui ils étaient avant les modèles 3D. J’essaye de les rendre dynamiques et montrer quelque chose d’unique à propos de Pokémon », a commenté l’artiste à Kotaku.

La vérité est que les modèles sont très bien réalisés, ils bénéficient d’un détails élevés et ce serait formidable de pouvoir jouer à un nouveau jeu officiel avec ce style graphique aujourd’hui. Nous verrons ce que le nouveau Pokémon prépare pour le reste de l’année. Des nouvelles sur le détective Pikachu 2? Jeux de la saga principale? Nous espérons avoir des nouvelles bientôt, même si un nouvel album de musique avec différents artistes comme Katy Perry a déjà été confirmé.

