Cela fait une éternité que la Game Boy est entrée dans les magasins du monde entier, mais même aujourd’hui, environ 30 ans plus tard, il y a toujours de grands fans de l’ordinateur portable de Nintendo et sa manière particulière de montrer les jeux vidéo. De cette passion est née Le Shapeshifter, un nouveau jeu rétro pour la console qui vient de débarquer sur Kickstarter a levé les fonds nécessaires pour financer son développement, avec même l’intention de s’adapter au non moins mythique Nintendo NES si le nécessaire est collecté.

Il y aura une version pour la NES si 40000 euros sont levésTravail d’étude indépendant Jeux GreenBoy, formé par une seule personne, ce n’est pas la première fois que Dan Puch connaît le succès sur cette plateforme de micro-mécénat, car il y a à peine quelques mois, ici chez 3DJuegos on vous parlait déjà du succès de Where is my Body?, un autre jeu vidéo en format de cartouche pour le légendaire GameBoy. Que propose cette nouvelle aventure? Décrit comme “leur jeu le plus ambitieux à ce jour”, The Shapeshifter est décrit de manière succincte: un monde fantastique dans un univers réel. “Qu’est-ce que cela signifie?

Les joueurs joueront Elliot, un jeune homme qui, lors d’un week-end à la montagne, croise un petit elfe qui lui demande de l’aide pour sauver son monde d’un sort magique. “Pour y parvenir, l’elfe vous donne un grand pouvoir: vous pouvez se transformer en n’importe quel animal que vous touchezMais rappelez-vous, “dit la description officielle du Shapeshifter,” que le pouvoir s’estompera à l’aube. Dépêche-toi! Il n’y a pas de temps à perdre!”

Vous pouvez vous transformer en divers animaux et avec eux voler, nager ou courir sur le solAvec cette prémisse, les joueurs seront confrontés à une aventure avec des plates-formes, des puzzles et des explorations qui cherchent à améliorer tout ce que GreenBoy a montré à ce jour, y compris les dialogues, les graphiques, la musique et même l’emballage du jeu au format cartouche. Sans vouloir rentrer dans les détails pour ne pas gâcher les surprises des fans, force est de constater que le jeu en aura plusieurs animaux terrestres, marins et volants, qui promet de nous laisser une aventure des plus variées.

Au cours de ses premières heures et au moment de la rédaction de cette nouvelle, The Shapeshifter a levé environ 11.000 euros des 6000 qui ont demandé aux fans. Avec ce démarrage puissant, ils ont maintenant plusieurs objectifs supplémentaires devant eux, le premier étant fixé à la barre des 20 000 euros, avec deux chapitres supplémentaires comme une grande attraction.

L'héritage et l'histoire des jeux vidéo

Qu’aujourd’hui il y ait encore des développeurs qui continuent à profiter des consoles et des ordinateurs du passé est une joie, car c’est l’un des meilleurs moyens de rendre la mémoire de plates-formes aussi mythique que la Game Boy. Précisément dans Jeux 3D nous parlons de l’héritage du jeu vidéo et comment nous pouvons le préserver pour l’avenir sur un sujet qui nous a permis de parler des curiosités de l’industrie du divertissement électronique, des jeux qui n’ont jamais vu la vie, et d’autres qui ont considérablement changé depuis le début de leur développement jusqu’à ce qu’ils deviennent les magasins. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à jeter un œil à notre reportage Qui veille à préserver l’héritage et l’histoire des jeux vidéo?

En revanche, si vous êtes fans de jeux Game Boy, l’été dernier, un portable compatible avec plusieurs consoles a été présenté avec beaucoup de succès avec un design qui rappelait la machine Nintendo tant attendue. En quelques minutes, les réserves ont été épuisées, ce qui indique le grand intérêt que cette classe d’appareils suscite encore.

