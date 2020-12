Le magasin CD Projekt demande aux joueurs de transporter moins d’articles en inventaire pour éviter le problème.

Cyberpunk 2077 est sur les lèvres de toutes ces semaines, et cela est en grande partie dû à l’état du jeu au lancement. Parmi les divers bogues et problèmes que le titre présente, certains utilisateurs ont rencontré une erreur spécifique qui corrompt enregistrer les fichiers, et rendre impossible leur récupération. Un problème que les joueurs sur Reddit signalent se produit lorsqu’un fichier de sauvegarde a une taille supérieure à 8 Mo. ET semble affecter particulièrement aux versions depuis le PC, ou alors ceux qui sont touchés l’assurent.

GOG recommande d’apporter quelques éléments pour réduire la taille de vos sauvegardesEh bien, comme on le lit dans Eurogamer, CD Projekt est conscient de ce problème qui menace les jeux de ses joueurs, et ils ont publié un message d’avertissement dans GOG où ils recommandent aux joueurs de réduire la taille de leur inventaire pour éviter l’erreur: ” Veuillez utiliser une sauvegarde précédente pour continuer à jouer et essayez de transporter une plus petite quantité d’objets et les matériaux de fabrication. “Cela permet de réduire la taille du fichier de sauvegarde pour éviter toute corruption.

“Si vous avez utilisé un problème de duplication d’objet, veuillez télécharger un fichier de sauvegarde qui n’est pas affecté par celui-ci”, ajoutent-ils depuis GOG, avant d’expliquer cela “la limite de taille des fichiers de sauvegarde il pourrait être augmenté dans l’un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront ainsi. “Donc, si vous rencontrez ce problème dans l’un de vos jeux, il n’y aura aucun moyen de récupérer le fichier. Vous devrez revenir à une sauvegarde précédente pour continuer.

Par chance, le jeu maintient une série de sauvegardes automatiques pendant le jeu, cela aidera à le reprendre en cas d’erreur. Mais, tant que ce problème persiste, nous vous recommandons d’effectuer fréquemment des sauvegardes manuelles et d’être prudent avec ne pas porter trop d’objets en inventaire, comme le souligne CD Projekt lui-même. Nous vous rappelons que les actions de la société ont chuté après le lancement du jeu et que PlayStation a retiré le jeu de la vente sur le PS Store. Si vous souhaitez connaître notre avis sur le titre, vous avez ici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC, ainsi que l’analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, GOG, CD Projekt, Bugs and Errors.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');