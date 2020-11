Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que la popularité croissante des expériences multijoueurs a été un jalon dans l’histoire du jeu vidéo, on peut oublier que la communauté a dû faire face pendant de nombreuses années à la présence de joueurs toxiques qui continuent d’essayer de ruiner les sessions de jeu. Jeu. Bien que les entreprises aient pris diverses mesures pour minimiser ou arrêter cela, la toxicité est toujours présente, mais une nouvelle proposition d’Amazon pourrait donner de meilleurs résultats.

Selon un rapport de Gamesindustry.biz, un brevet Amazon Technologies, lié au jeu et enregistré au United States Patent and Trademark Office en 2017, a été approuvé le 20 octobre 2020. Le document, qui représente Le brevet de sélection de joueur sensible au comportement pour les jeux électroniques multijoueurs fait référence à un système qui va au-delà de la correspondance par niveau d’utilisateur dans les titres multijoueurs en tant que mesure pour prévenir et combattre la toxicité.

En ce sens, la proposition d’Amazon Technologies inclut dans l’équation la préférence des joueurs de s’éloigner des utilisateurs toxiques comme facteur de jouissance de l’expérience multijoueur: “bien que les joueurs puissent apprécier de rivaliser avec d’autres d’un niveau de compétence similaire , ces systèmes supposent naïvement que la compétence est le facteur principal ou unique du plaisir du joueur. Contrairement à cette hypothèse, le plaisir du joueur peut largement dépendre du comportement des autres utilisateurs avec lesquels il est associé, comme propension des autres joueurs à utiliser des grossièretés ou à se livrer à d’autres comportements indésirables. Les joueurs qui se livrent à un tel comportement peuvent être qualifiés de «toxiques» par d’autres joueurs. Un mécanisme pour traiter ces joueurs consiste à isoler tous les joueurs «toxiques» dans un groupe de joueurs séparé, de sorte qu’un joueur toxique ne soit associé qu’à d’autres joueurs est classé comme tel “.

Bien que cette idée puisse sembler arbitraire en termes de définition de ce qu’est un joueur toxique, Amazon reconnaît cette difficulté et propose que son système apprenne des préférences de l’utilisateur afin de déterminer quels types d’attitudes et d’actions sont ceux qui n’aiment pas. , afin que la classification soit construite de manière organique et basée sur l’expérience utilisateur.

