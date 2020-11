Bien qu’il s’agisse d’une course de longue distance, des données ont émergé sur un brevet déposé auprès de Sony avec ses projets pour PS VR 2.

Depuis PlayStation, ils ont déjà statué à l’occasion sur une éventuelle nouvelle version de PS VR. La société japonaise s’est assurée qu’il n’était pas prévu de le publier tout au long de 2021, mais qu’elle avait en tête d’améliorer l’appareil pour offrir une nouvelle expérience aux utilisateurs. Utilisateurs PS5. Désormais, l’enregistrement d’un brevet donne des indices sur l’avenir de la réalité virtuelle sur consoles.

LetsGoDigital a découvert un brevet de Sony qui suggère le développement d’un nouvel appareil pour PlayStation 5. Apparemment, Sony Interactive Entertainment a déposé ce brevet auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) pour se concentrer sur la commodité de ce type d’appareil, et il a été reçu le 24 novembre 2020.

Sony n’a encore rien officialisé sur PS VR 2, donc les informations pourraient changer dans la conception finaleLa description du brevet indique que le nouveau PS VR pour PS5 aurait un rétroéclairage haptique, comme la télécommande DualSense, bien qu’ils indiquent que les fonctions de cette méthodologie “seront bientôt annoncées. Il a également Éclairage LED et des capteurs qui déterminent si le casque est correctement connecté. De plus, un capteur de mouvement est incorporé, tel qu’un capteur d’accélération.

L’inventeur de cette technologie est Steven Osman, Directeur de PlayStation Magic Lap et ingénieur logiciel principal chez Sony Interactive Entertainment. L’objectif est de rendre l’utilisation des lunettes de réalité virtuelle aussi confortable que possible, car de nombreux utilisateurs ne sont pas capables d’avoir de longues sessions de jeu avec ces types d’appareils.

Image de brevet – Via LetsGoDigital

Deux images du brevet apparaissent nettement plus légères que la réalité virtuelle actuelle. Comme curiosité, il semble y avoir deux modèles différents, peut-être pour la phase de test à la recherche d’un plus grand confort. L’un d’eux avec une forme de serre-tête plus proche de l’actuel, et l’autre, ils ressemblent simplement à des lunettes qui pourraient bien être des accessoires vestimentaires. Fondamentalement, il s’agit de un brevet d’utilité et non un brevet de conception, donc cela n’a rien à représenter et peut être très différent de la version finale.

PS VR n’arriverait pas en 2021 selon les plans indiqués par SonyEn ce qui concerne la Affichage HMD, la description indique sa compatibilité avec une console PlayStation et un PC. Ledit système, pour que l’utilisateur ne souffre pas d’épuisement lors de sessions relativement longues, répartir la pression en différents points pour bénéficier du confort lors de l’utilisation de l’étui. Cet appareil a la fonctionnalité, au moyen de plusieurs capteurs répartis, de s’assurer que le lecteur n’a pas l’appareil trop serré ou trop lâche, envoyant des signaux pour son bon fonctionnement. L’utilisateur recevra automatiquement des conseils pour améliorer son utilisation.

Le registre détaille que certains des éléments de cet appareil, tels que le rétroaction haptique ou lumières LED, ainsi que les haut-parleurs intégrés, peuvent également fournir à l’utilisateur des informations supplémentaires pour une utilisation correcte de l’équipement. Un feu rouge indiquerait qu’il n’est pas bien placé, tandis qu’un feu vert indique qu’il serait optimal.

Cela dépendra de la physionomie de chaque utilisateur. Chacun d’eux doit remplir un profil avec des données personnelles, reflétant des détails tels que si vous avez une grosse tête, une petite tête, si vous êtes chauve ou avez les cheveux longs. Ensuite, à l’aide de la caméra, la reconnaissance faciale peut être effectuée pour déterminer la distance entre les yeux ou avec la caméra elle-même. Il comprend également un ressort pivotant à l’arrière pour serrer ou desserrer l’appareil.

Il ne reste plus qu’à attendre que Sony donne plus de détails sur le futur des appareils de réalité virtuelle sur PS5, quelque chose qui prendra du temps pour échelonner les investissements des utilisateurs qui, pour l’instant, sont en train d’acquérir la console et les premiers jeux. Pour le moment, PS VR est compatible avec PS5, mais ne fait que déplacer les jeux PS4 via la rétrocompatibilité.

En savoir plus: PS VR, PS5 et brevet.

