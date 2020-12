Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

S’il y a quelque chose que les joueurs considèrent comme précieux, ce sont les données de sauvegarde. Après tout, ce sont les progrès que nous avons réalisés au cours des heures que nous passons à nos jeux. C’est pourquoi nous avons pensé qu’il était important de noter qu’un nouveau problème a été découvert dans Cyberpunk 2077 qui corrompt les données de sauvegarde.

Ce qui se passe, c’est que les joueurs ont découvert qu’il y avait un bogue qui corrompait les sauvegardes Cyberpunk 2077 lorsqu’elles dépassaient 8 Mo de taille. Bien qu’il ait été initialement signalé comme un problème présent dans toutes les versions de Cyberpunk 2077, il semble maintenant qu’il n’ait affecté que les joueurs PC.

Une façon d’éviter que ce problème ne vous atteigne est de connaître la taille de votre fichier de sauvegarde. Il est également recommandé de faire de votre mieux pour conserver un petit nombre d’objets d’artisanat et de matériaux. Cela empêchera la taille d’augmenter et de dépasser la barrière qui peut l’amener à se retrouver avec vos données de sauvegarde.

CD Projekt RED est conscient de la situation

Il est à noter que CD Prohekt RED a déjà été informé de l’existence de ce problème. En fait, il a noté que la limite de sauvegarde des données “pourrait être augmentée” dans un futur correctif pour Cyberpunk 2077.

Ce qui va sûrement blesser beaucoup de personnes touchées, c’est que l’étude polonaise a annoncé qu’il n’y aura aucun moyen de récupérer les matchs. Donc, si vous avez déjà été affecté par cette erreur, vous n’avez pas d’autre choix que de trouver votre jeu le plus récent qui fonctionne ou de redémarrer le jeu.

Veuillez utiliser un fichier de sauvegarde plus ancien pour continuer à jouer et essayer d’avoir moins d’objets d’artisanat et de matériaux. Si vous avez utilisé le problème de duplication d’objet, veuillez télécharger un fichier de sauvegarde qui n’y est pas lié. La limite des données de sauvegarde pourrait être fixée dans l’un des futurs correctifs, mais les données de sauvegarde corrompues le resteront », explique CD Projekt RED.

Et vous, avez-vous déjà été affecté par cette erreur? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 est désormais disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur des consoles de nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité, mais l’amélioration de ce matériel arrivera jusqu’en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

