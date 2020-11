Une aventure qui se déroule dans une Europe post-apocalyptique, en plein hiver nucléaire.

Tout dedans! Jeux et le développeur Polyamoreux ont présenté un nouveau gameplay vidéo de Paradise Lost. Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce nom, c’est l’aventure annoncée en mai de cette année pour PC et consoles, se déroulant dans une réalité alternative où la seconde Guerre mondiale ça n’a jamais fini.

Dans une Europe post-apocalyptique ravagée par un hiver nucléaire, nous entrerons dans une bunker nazi abandonné Au fur et à mesure que nous démêlons ses mystères, nous découvrons ce qui est arrivé à ses habitants et nous luttons contre notre propre perte. Tout cela dans la peau de un jeune garçon de 12 ans qui parcourt le terrain vague qui était autrefois la Pologne, même s’il semble que nous ne serons pas seuls dans le bunker.

“Szymon, le garçon explorant le bunker nazi abandonné Tu n’es pas seul!“All in! Games déclare dans le communiqué de presse.” Une voix d’en bas apparaît comme Ewa, une autre fille perdue dans la vaste cité souterraine. Que fera Ewa dans les profondeurs du bunker? Szymon pourra-t-il suivre sa voix et la trouver? ¿Quels autres secrets nous attendent profond souterrain? “

Paradise Lost continue son développement et va frapper les magasins à un moment donné à préciser à partir de 2021. Les utilisateurs de PC intéressés par le titre peuvent désormais l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam. Jusque-là, et avec l’arrivée des nouvelles consoles sur les marchés, nous vous invitons à consulter Dans 3DJuegos, l’analyse de PlayStation 5, ainsi que l’analyse des Xbox Series X et S, pour savoir ce que la nouvelle génération nous réserve.

Plus sur: Paradise Lost, All In! Jeux, PC, Steam, PlayStation et Xbox.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');