Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 18:12

Le vaccin COVID-19[feminine de la part de Pfizer a déjà commencé à être distribué dans certaines régions de États Unis, mais il y a beaucoup de gens qui ne font toujours pas confiance à cent pour cent à ses effets secondaires. Pour aider les gens à gagner en confiance, le chirurgien, Jérôme Adams, l’a comparée à lui Série X, Et bien que cela puisse ne pas avoir de sens au départ, cela vaut la peine de regarder vos commentaires de près.

D’accord avec Adams, Pfizer n’a pas développé ce vaccin à partir de zéro, mais a plutôt appliqué plusieurs formules éprouvées pour le développer, similaires à ce que Microsoft fait avec lui Série X. Dans les propres mots de Adams:

“La Xbox [Series X] C’est le grand cadeau de Noël, et ce que nous avons utilisé pour développer le vaccin était d’utiliser quelque chose qui s’appelle la technologie de plate-forme. Si vous avez une nouvelle Xbox et que vous souhaitez changer de jeu, vous ne jetez pas votre Xbox pour en acheter une nouvelle, vous achetez simplement un nouveau jeu. Nous avons changé la cartouche pour l’adapter au COVID-19 et scientifiquement, cela nous a permis de la créer en un temps record. Ces vaccins sont sans danger et j’en recevrai un dès que possible. “