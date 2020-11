Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/11/2020 12h00

Bien que le Prédateur est devenu l’un des monstres de films de fiction les plus emblématiques de l’histoire, la vérité est que cette créature n’a pas eu de bon film depuis sa première apparition en 1987. Cependant, les studios n’ont pas encore renoncé à cela propriété, et un cinquième long métrage mettant en vedette cette race extraterrestre est déjà en production.

Selon la date limite, Dan Trachtenberg, le directeur du 10 Cloverfield Lane, est en charge du nouveau film, avec Patrick Aison, producteur et scénariste de la série Jack Ryan, soutenant dans ces mêmes positions pour le nouveau projet. Pour le moment, plus d’informations à ce sujet sont inconnues, telles que les acteurs, l’histoire et la date de sortie. Compte tenu de l’état actuel de l’industrie cinématographique, il faudra peut-être un certain temps avant d’en savoir plus sur l’avenir de Predator.

Cependant, étant donné que Trachtenberg et Aison ont travaillé dans des productions sérieuses, il est possible que le nouveau film Predator s’éloigne des touches comiques que le dernier film a tenté. De la même forme, les rumeurs suggèrent que Arnold Schwarzenegger souhaite reprendre son rôle de néerlandais, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle à ce sujet.

En parlant du monde du cinéma, Deadpool 3 a commencé la production. De même, le film Monster Hunter a changé sa date de sortie.

Via: Date limite

