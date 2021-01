Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 10h44

Même si Dragon Ball On se souvient de lui pour ses moments pleins d’action, les mangas et les anime ne sont pas loin d’être amusants, comme lorsque Goku et Piccoro obtiennent leur permis de conduire, et de l’amour, comme le mariage de notre protagoniste avec Milk. De cette façon, un couple japonais a décidé de recréer ce beau moment pour célébrer leur mariage.

Il n’y a pas si longtemps, un couple anonyme a partagé quelques images de leur mariage, où le marié et la mariée s’habillaient de la même manière que Goku et Milk à la fin de la série originale Dragon Ball. De même, ils ont célébré leur mariage avec un gâteau représentant une figure de Shen Long.

Rappelons que le mariage entre Goku et Milk a eu lieu après la défaite de Piccolo. Espérons que le mariage de ce couple durera aussi longtemps que celui des deux personnages créés par Akira Toriyama.. Dans des sujets connexes, les Japonais ont révélé qui sont les méchants les plus puissants de l’anime. De même, le nouvel arc Dragon Ball Super pourrait inclure Bardock.

