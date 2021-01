Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/01/2021 15:25

L’amour fleurit partout et quelles que soient les circonstances. Pour certains, cela se produit à l’école, pour d’autres au travail, d’autres ont trouvé leur âme sœur de manière inattendue dans le calme. Cependant, seulement Steven Brown, un grand fan de Animal Crossing: Nouveaux horizons qui vit dans l’Utah, aux États-Unis, il a trouvé sa femme dans une île virtuelle pleine d’animaux mignons.

Selon Fox 13 News, Brown a acquis New Horizons au cours du premier mois du match. Le titre l’a attrapé, le conduisant finalement à interagir dans un groupe Facebook avec d’autres fans. C’est ici qu’il a rencontré Shayla Johnson. Bien qu’à l’origine les deux joueurs n’allaient parler que pour échanger des cloches, une visite de leurs îles a créé une grande amitié entre eux.

Finalement, Brown et Johnson ont commencé à se rencontrer virtuellement et ont commencé à converser constamment. En août dernier, Brown s’est rendu dans l’Indiana pour enfin rencontrer Johnson en personne, et demander sa main en mariage, ce à quoi elle a répondu «oui». Le couple prépare actuellement un mariage et déménage ensemble dans l’Utah.

Bien que la pandémie les empêche de se marier de manière plus traditionnelle, Animal Crossing: New Horizons a ce couvert. Espérons que Brown et Johnson ne seront pas les derniers à tomber amoureux à travers un jeu vidéo.

Via: Fox 13 News

