Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après une très longue attente depuis son annonce, tout indique que Cyberpunk 2077 ne sera plus retardé. Il ne reste donc qu’environ 2 semaines avant que le jeu ne soit en ligne et que les fans puissent enfin explorer pleinement Night City et il semble que cette tâche les occupera en décembre, comme l’a révélé un employé de CD Projekt RED. longue durée que le titre pourrait avoir.

On s’attend à ce que Cyberpunk 2077 soit un jeu qui offre de nombreuses heures de divertissement grâce aux grandes dimensions de son monde ouvert; cependant, aucun membre de CD Projekt RED n’avait discuté de la durée estimée de l’aventure. Mais récemment, le responsable de l’assurance qualité du studio, Łukasz Babiel, a laissé entendre que l’aventure Night City pourrait offrir des centaines d’heures de jeu.

Sur Twitter, le membre de CD Projekt RED a partagé un message dans le style du mème «comment ça a commencé, comment ça se passe» et il l’a fait en montrant sa session de jeu dans Cyberpunk 2077. Dans la première image, vous pouvez voir comment Nomad a pris le chemin (un des 3 dans le jeu) et dans le second on voit qu’il a déjà joué près de 176 heures.

Comment ça a commencé Comment ça va pic.twitter.com/b4JL6bIVBf – Łukasz Babiel (@pjpkowski) 21 novembre 2020

Dans le cas où vous l’avez manqué: L’histoire principale de Cyberpunk 2077 sera plus courte que The Witcher 3: Wild Hunt.

Le jeu offrira encore plus d’heures de jeu à ceux qui essaient de tout débloquer

Le plus intéressant est que le développeur n’a pas encore complètement terminé le jeu, mais il reste encore des choses à découvrir. Comme l’explique Babiel, il a pris son temps, en plus de préciser que c’est son jeu au niveau le plus difficile, il utilise donc plus de techniques furtives, pille tout ce qui est possible et profite de toutes les fonctionnalités offertes par le jeu.

S’il est vrai que Babiel est en charge de l’assurance qualité et que le temps de jeu peut varier en fonction de chaque joueur, les images que le développeur a partagées servent à nous donner une idée du temps de jeu que Cyberpunk 2077 peut offrir, en particulier pour les joueurs. qui ont l’intention de suivre le même style de jeu que Babiel.

Aussi, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 aura un mode multijoueur qui ne sera pas disponible au lancement, mais qu’il a déjà été confirmé qu’il arrivera plus tard avec une mise à jour gratuite. Cela dit, le titre devrait offrir beaucoup plus d’heures de jeu à l’avenir si nous combinons la campagne et le multijoueur.

Que pensez-vous de tout le temps de divertissement que Cyberpunk 2077 peut offrir? Allez-vous profiter de cette fin d’année pour vous perdre dans Night City? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous recommandons de faire attention aux spoilers dans les prochains jours, car les gameplays du titre font leur apparition en ligne et le studio polonais tente de les éliminer et de punir les responsables.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Les versions de console de nouvelle génération peuvent être mises à niveau gratuitement vers PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source