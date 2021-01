Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/01/2021 16:00

Bien que les croisements dans les jeux de combat soient courants aujourd’hui, ce qui a conduit au lancement de Marvel vs. Capcom en 1998, voir ce genre de collaborations était extrêmement rare. Cependant, c’était quelque chose que les développeurs de l’époque avaient déjà à l’esprit. Maintenant, il a récemment été révélé que Goku, le protagoniste de Dragon Ball, est devenu jouable dans King of Fighters 98 à un moment donné.

Lors d’une interview avec Polygon, Toyohisa Tanabe, un développeur vétéran de SNK qui a travaillé sur la série The King of Fighters, a révélé que, Lors du développement de la 98e édition de la série, l’équipe a expérimenté l’inclusion de différents personnages dans le jeu.Ou, comme Ryu et Ken de Street Fighter et Goku, voici ce qu’il a commenté:

“L’équipe a fini par créer une version de King of Fighters 98 avec Ryu et Ken. [de Street Fighter] en elle. Ce n’est pas quelque chose que beaucoup de gens savent. [Pero] ouais, juste pour le plaisir, avant Capcom vs. SNK était une chose, je jouais en tant que Ryu et Ken dans King of Fighters 98. Nous l’avons fait sur du matériel de développement, donc bien sûr, ce n’était jamais sur une cartouche physique. Aussi, je me souviens juste de ça maintenant, mais ce n’était pas seulement Ryu et Ken avec qui nous avons fini par jouer. Nous incluons également des personnages de Dragon Ball, comme Son Goku ».

Cependant, ces tests ont été réalisés sur une version de King of Fighters 98 qui n’était pas incluse dans l’édition mise en vente. De cette façon, il n’est pas possible d’accéder à Ryu, Ken ou Goku dans ce titre. Sans aucun doute, c’est une histoire très intéressante qui nous montre la passion des développeurs de rendre une sorte d’hommage aux œuvres qui ont marqué leur vie.

Via: Polygone

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.