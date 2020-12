Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme vous le savez sûrement, l’industrie du jeu vidéo est en constante évolution et il est courant que la force créative change d’un studio à l’autre. Comme Naughty Dog est un développeur très apprécié dans l’industrie, il est normal qu’il suscite de l’intérêt lorsqu’un développeur de studio quitte le projet, ainsi que sa destination. Eh bien, un créateur de haut niveau a récemment quitté le studio et a rejoint la force créative des Xbox Game Studios pour développer le plus grand jeu de sa carrière.

Le développeur de jeux Quentin Cobb a annoncé via son compte Twitter qu’il avait quitté Naughty Dog pour rejoindre le studio désormais Microsoft Zenimax Online, le studio Zenimax largement connu pour son travail sur The Elder Scrolls Online.

Dans le cas où vous l’avez manqué: un concepteur de niveaux et un artiste de God of War ont également rejoint un studio Microsoft.

Le développeur a laissé entendre qu’il travaillerait sur le projet le plus important de sa carrière

Dans le cadre de cette annonce, Cobb, qui sera désormais Senior Designer chez Zenimax Online, a également révélé qu’il travaillerait avec son ami Ben Jones (directeur de la création) sur une nouvelle IP triple-A, ainsi qu’une importante équipe de création comme Alex Sulman (responsable de la conception). gameplay), John Bautista (concepteur de combat), Chris Kovach (animateur), qui formeront la base d’un nouveau studio satellite pour Zenimax Online à San Diego, qui, d’ailleurs, recrute de nouveaux talents.

Ce qui est intéressant, c’est que le développeur a déclaré que «c’est de loin le plus excité» qu’il travaille sur un projet depuis qu’il a rejoint l’industrie en 2009. Il est important de mentionner que Cobb faisait partie de grands jeux, comme The Last of Us et Uncharted 4. Donc, compte tenu des projets précédents de Cobb, ce nouveau jeu est très prometteur. Cependant, le développeur n’a pas partagé plus de détails sur ce nouveau projet, nous devrons donc attendre davantage pour savoir ce que Zenimax Online prépare.

Je tiens à remercier tout le monde chez Zenimax pour l’accueil incroyablement chaleureux car je suis ravi de rejoindre cette équipe! C’est de loin le plus enthousiaste que j’aie jamais vu de travailler sur un projet depuis que j’ai rejoint l’industrie en 2009. 3/4 – Quentin Cobb (@QTrainCobb) 7 décembre 2020

Puisque nous parlons du flux de talents dans l’industrie, nous vous disons qu’il a été récemment annoncé que The Initiative, l’un des plus récents studios de Microsoft, a reçu d’importants anciens créatifs de Naughty Dog, qui sont aujourd’hui connus pour travailler sur un nouveau jeu par Perfect Dark, qui aura des valeurs de production si élevées qu’il est défini comme un projet AAAA.

