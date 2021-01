Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 29/12/2020 11:12 am

Yoozoo est un éditeur de jeux vidéo situé à Chine qui a été fondée par le multimillionnaire, Lin Qi, en 2009. Malheureusement, Lin Il est décédé il y a quelques jours et les autorités soupçonnent que l’exécutif a peut-être été empoisonné.

Le 16 décembre Lin Il est tombé malade et est allé à l’hôpital, et juste un jour plus tard, l’exécutif montrait déjà des signes de mort cérébrale. Les médecins ont informé la police que Lin peut-être avait-il été empoisonné. Une enquête policière a été menée immédiatement, avec Xu Yao, un autre cadre au sein de l’entreprise, étant le principal suspect. Depuis, Xu Il a déjà été arrêté, mais l’enquête reste ouverte.

Bien que la principale cause de décès soit toujours considérée comme une intoxication, les autorités n’ont pas été en mesure de déterminer la méthode exacte utilisée. Au départ, on pensait que Lin avait été empoisonné avec du thé, mais d’autres sources affirment qu’il a en fait été empoisonné avec un mélange de diverses boissons alcoolisées. Le médecin qui l’a soigné affirme que Lin a consommé plusieurs fruits exotiques ce jour-là, mais ne peut pas déterminer si cela a quelque chose à voir avec sa mort.

Via: Variété

