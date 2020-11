Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui, 12 novembre, la 9e génération de consoles pour Sony a débuté alors que leur PlayStation 5 faisait ses débuts dans diverses régions du monde, rejoignant les consoles Xbox Series X | S de Microsoft, qui ont été publiées pendant quelques jours. avant. Cet événement est certainement l’un des plus importants pour les entreprises, car il a fallu 7 ans pour voir un nouveau système de marques sur le marché. Nintendo est conscient de cette grande réussite, c’est pourquoi l’un de ses dirigeants les plus importants en a profité pour féliciter les deux sociétés.

Depuis le départ de Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo of America, Doug Bowser a fait un excellent travail dans le poste, essayant également de montrer de la chaleur dans son comportement et aujourd’hui il l’a montré une fois de plus à l’occasion de l’inauguration de la génération. nouvelles consoles.

La 9ème génération de consoles a débuté par de remarquables gestes de cordialité

Le manager via Twitter n’a pas manqué l’occasion de féliciter à la fois Sony et Microsoft pour le lancement de leurs nouvelles consoles, respectivement la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S. Le message était bref mais concis et c’est sans aucun doute un grand geste qui est apprécié pour ce qu’il signifie pour les deux entreprises et pas seulement cela, mais il donne aussi l’exemple de la cordialité qui doit exister malgré les rivalités.

Félicitations pour votre lancement aujourd’hui @PlayStation # PlayStation5 – Doug Bowser (@thetruebowser) 12 novembre 2020

Félicitations à @Xbox @ XboxP3 pour le lancement de la Xbox Series X | S aujourd’hui. – Doug Bowser (@thetruebowser) 10 novembre 2020

Nous vous rappelons que le directeur de PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst, et le directeur du marketing pour Xbox, Aaron Greenberg, ont également félicité les sociétés rivales pour la première de leur console.

Ainsi, toutes les entreprises ont fait preuve d’excellentes manières et ont démontré qu’il n’y a rien de mal à agir avec courtoisie pour saluer les événements importants des entreprises rivales, ce qui peut se prêter à des discussions entre le cercle de fans les plus passionnés de chaque marque.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Phil Spencer estime que le pedigree de Nintendo est magistral et le considère comme un joyau de l’industrie.

Qu’avez-vous pensé du geste du président de Nintendo of America? Dites le nous dans les commentaires.

Alors que nous parlons de la façon dont les directeurs des entreprises de fabrication de consoles s’entendent, nous vous rappelons que Shuhei Yoshida a profité de ses réseaux sociaux pour se vanter d’avoir déjà acheté une Xbox Series X. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à PlayStation 5 et Xbox Series X | Oui si vous cliquez sur leurs noms respectifs.

