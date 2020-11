Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La nouvelle console de Sony, la PlayStation 5, sera mise en vente très prochainement et à partir du jour de son lancement, elle prendra en charge la réalité virtuelle grâce à la PlayStation VR. Cependant, la société a récemment attiré l’attention en confirmant que le périphérique ne fonctionnerait qu’avec la PlayStation 5 via des jeux de réalité virtuelle sur la PlayStation 4 (pour la compatibilité descendante), ce qui signifiait qu’il n’y aurait pas de jeux PlayStation 5 qui profiteraient de cette fonctionnalité. exclusivement. Cependant, cela semble être temporaire, car un dirigeant de Sony a suggéré qu’il aurait une compatibilité totale.

Dans une interview avec le média japonais AV Watch (via Video Games Chronicle), le responsable de la planification de la plate-forme, Hideaki Nishino, a abordé le sujet de la réalité virtuelle et a réitéré que la PlayStation VR ne fonctionnera sur PlayStation 5 que grâce à une rétrocompatibilité avec PlayStation 4. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a mentionné que non seulement Sony n’oubliera pas ce périphérique, mais qu’à un moment donné, il serait complètement compatible.

«Pour les consommateurs qui ont acheté un PSVR et possèdent une PS5, l’idée de ne pas pouvoir connecter un logiciel est ridicule. Et nous pensons que l’augmentation des performances a également du mérite [de PlayStation 5]»A exprimé Nishino.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Certains jeux PlayStation VR fonctionneront avec des améliorations sur PlayStation 5.

Nishino a laissé entendre qu’il existe des plans VR pour PlayStation 5

Cette réponse est un peu vague et il pourrait y avoir place au doute; Cependant, le responsable en a davantage parlé et a laissé entendre que la société expérimentait des jeux qui tirent parti de la réalité virtuelle et de la PlayStation 5.

“Cependant, pour répondre directement à votre question,” nous attendons avec impatience les jeux VR [realidad virtual] qu’ils tirent vraiment le meilleur parti de la PlayStation 5 ‘serait ma réponse. Je ne peux pas faire de commentaire au-delà de cela, mais j’ai de grandes attentes! », A conclu le directeur.

Comme vous pouvez le voir, quelque chose d’intéressant est que le dernier commentaire pourrait faire référence à la PlayStation VR, mais la possibilité que Sony prépare une nouvelle visionneuse compatible ne doit pas être exclue, compte tenu du fait qu’il y a quelques semaines, des postes vacants ont été découverts, suggérant que l’entreprise déjà travaille sur le développement d’un nouveau visualiseur de réalité virtuelle, qui pourrait bien apporter des avantages et s’adapter aux fonctions de la PlayStation 5.

Que pensez-vous de ces déclarations? Êtes-vous un passionné de réalité virtuelle? Souhaitez-vous que Sony continue de prendre en charge la PlayStation VR? Dites le nous dans les commentaires.

C’est définitivement une bonne nouvelle pour tous les propriétaires de PlayStation VR qui achèteront une PlayStation 5, car il y a quelques semaines, le responsable de PlayStation estimait que la réalité virtuelle était encore trop loin pour avoir un impact significatif sur les jeux. Nous vous rappelons que si vous souhaitez jouer avec la PlayStation VR sur la PlayStation 5, vous devrez demander un adaptateur gratuit pour la PlayStation Camera auprès de Sony.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au PlayStation VR en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source