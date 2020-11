La collaboration Leyou et Amazon Game Studios pourrait ne pas avoir lieu avant au moins 2024.

Au milieu de l’année dernière, l’annonce d’un nouveau MMO se déroulant dans le monde du Seigneur des Anneaux, un développement free-to-play d’Amazon Game Studios en collaboration avec Leyou Technologies Holdings qui pourrait vous faire attendre plus longtemps que nous le pensions, a fait la une des journaux. . Un document confidentiel de ses dirigeants parle d’un lancement commercial vers 2024, ayant plusieurs bêtas avant.

Selon les informations, que l’on peut lire à travers les pages de Wccftech, Leyou Technologies a marqué le 1er juin 2021 pour avoir un premier prototype jouable, et à partir de ce moment, si tout se passait bien, ils penseraient à sortir un bêta fermée fin 2022 et un ouvert au début de 2023. Une fois ce processus terminé, sa version 1.0 sortira, entre 6 et 12 mois. Toutes ces dates proviennent d’un accord signé le 5 juin 2019Par conséquent, au cours de cette année et demie de vie, les plans auraient pu être modifiés, accélérés ou reportés encore plus. De plus, il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit que de délais objectifs soumis au jour le jour.

Leyou est maintenant sur l’orbite de TencentCependant, pendant cette période, plusieurs choses se sont produites. Outre la pandémie mondiale, qui a fini par affecter plusieurs développements de différents studios, Leyou Technologies est proche de l’orbite de Tencent depuis quelques mois, après une négociation exclusive et un intérêt présumé de PlayStation selon Bloomberg, un changement de capital cela pourrait avoir des implications pour vos projets actuels. De plus, Amazon Game Studios a annulé en octobre Crucible, un autre de ses titres, pour se concentrer sur le reste des développements.

Pour le moment, il y a peu d’informations sur ce MMO free-to-play qui arrivera, du moins c’est ce qu’on affirmait à l’époque, sur PC, PS4 et Xbox One. Rappelons qu’Amazon travaille également sur une série ambitieuse du monde du Seigneur des Anneaux, Alors que dans les jeux vidéo, nous aurons Le Seigneur des Anneaux: Gollum en 2021, un titre qui cherchera à profiter de la PS5 comme l’ont déclaré les responsables dans une récente interview.

