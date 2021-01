Un documentaire de Juegaterapia souligne que les jeux vidéo favorisent la guérison des enfants atteints de cancer

L’enquête menée dans un hôpital de Madrid a révélé une consommation plus faible de morphine par les patients, entre autres résultats.

Une étude scientifique a valorisé les bienfaits des jeux vidéo pour favoriser la guérison des enfants malades du cancer. C’est une enquête sur la Fondation Juegaterapia développé à l’hôpital La Paz de Madrid, qui a révélé que les patients pédiatriques cancéreux atteints de mucite post-chimiothérapie, l’une des conséquences les plus douloureuses du traitement, ressentent moins de douleur avec cette activité. Son importance, d’autre part, peut être vue dans un nouveau documentaire Maintenant disponible sur Amazon Prime Video et Filmin, le jeu de chimio s’envole.

L’étude a révélé une diminution de 20% de l’administration de morphine chez ces enfants et une augmentation de 14% du tonus parasympathique, largement responsable de la récupération de l’organisme, favorisant ainsi la guérison. Avec ces résultats, les jeux vidéo pourraient faire l’objet de débats pour leur inclusion en tant qu’analgésiques non pharmacologiques dans la mucite pédiatrique oncologique et donc faire partie du protocole de soins de ces patients.

On observe une diminution de la tension émotionnelle qui montre que l’enfant se sent en sécurité Mario Alonso Puig“Lorsqu’un enfant est absorbé par un jeu qu’il aime, cette absorption complète paralyser cette génération de pensées dérangeantes qui produisent de l’anxiété, génèrent de la douleur et activent le système nerveux sympathique, étant donné l’interaction étroite qui existe entre l’esprit et le corps. Grâce à une absorption complète dans le jeu, l’enfant malade active son système nerveux parasympathique. Cette autre division du système nerveux végétatif a deux fonctions. D’une part, il favorise l’interaction sociale et d’autre part, il aide à maintenir l’homéostasie ou l’équilibre interne de l’organisme, réduisant également la détérioration des différents organes du corps “, explique Mario Alonso Puig, médecin, conférencier et patron d’honneur de Juegaterapia.” On observe chez ces enfants une détente, une diminution de la tension émotionnelle qui montre que l’enfant se sent en sécurité », ajoute-t-il.

Le jeu de chimio s’envole

Les personnes intéressées à en savoir plus sur cette initiative peuvent regarder le documentaire Le jeu de chimio s’envole, disponible sur les plateformes Amazon Prime Video et Filmin. Dans celui-ci, et sous la narration de Alejandro Sanz, les enfants atteints de cancer, leurs familles et différents médecins parlent de leur expérience personnelle et scientifique.

Cette étude n’est qu’une autre qui montre les avantages de l’industrie du jeu vidéo parmi les plus petits. Par exemple, une enquête de l’Université ouverte de Catalogne a révélé des avantages pour améliorer la mémoire de travail chez les enfants qui jouent, il y a des mois, nous avons également fait écho à un autre rapport qui a exposé comment cette pratique de loisirs encourage la lecture, la créativité et l’empathie parmi les garçons. D’autre part, le secteur entre progressivement dans l’enseignement, avec des titres tels que This War of Mine inclus parmi les recommandations des écoles en Pologne.

