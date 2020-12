Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Hier, il a été annoncé que les directeurs de BioWare Casey Hudson et Mark Darrah quitteraient l’entreprise, à la veille du Dragon Age Day, avec lequel la franchise RPG est célébrée. Décidément, le départ de Mark Darrah a fait plus impression sur la communauté du spectacle, car il était le producteur de la prochaine itération. Cependant, peu de temps après son départ, un acteur de la voix a critiqué le directeur pour son comportement présumé dans l’entreprise.

À travers Twitter, dans le fil annonçant le départ de Mark Darrah, le doubleur Geg Ellis (qui a prêté sa voix aux personnages Anders et Cullen), a écrit un message dans lequel il reprochait au producteur d’être une figure Entreprise «injuste et trompeuse». Aussi, Ellis a mentionné que sa démission est “forcée” et que ce sera une “victoire” et un “soulagement” non seulement pour BioWare, mais aussi pour “ses employés et particulièrement ses fans”.

Dans le cas où vous l’avez manqué: le nouveau Dragon Age sera à la cérémonie des Video Game Awards 2020.

Et un soulagement pour beaucoup d’autres. Je travaille avec vous depuis plus de 10 ans en tant que voix de Cullen (et Anders) @dragonage et je n’ai jamais travaillé plus DISLOYAL, faux d’entreprise duplicite Votre * démission * forcée est une victoire pour @bioware, ses employés et en particulier les fans. – realgregellis.com 🏴‍☠️ (@ellisgreg) 4 décembre 2020

Mark Darrah a répondu aux accusations d’Ellis

La situation ne s’est pas arrêtée là, car Darrah a vu le message d’Ellis et a répondu qu’il avait laissé ce comportement le passer pendant longtemps, mais cela se terminerait précisément le jour de l’âge du dragon, aujourd’hui 4 décembre. Darrah a laissé entendre que BioWare ne fonctionnerait avec Ellis sur aucun jeu Dragon Age en raison de l’image publique projetée par l’acteur vocal dans ladite discussion, non seulement pour sa position contre la création, mais également devant la communauté.

“Je ne suis pas sûr que ce soit pour attirer l’attention sur un groupe différent, mais ce n’est CERTAINEMENT pas quelque chose qu’une entreprise soucieuse de sa présence publique voudra de vous”, a déclaré Darrah.

Comme le souligne Kotaku, les opinions d’Ellis sont tombées de la grâce de certains fans de la série après avoir montré son soutien au président Donald Trump et à des personnages aux idéaux de droite et conservateurs, tels que Candance Owens, qui avec son mouvement Blexit invite le Les Afro-américains et les Noirs refusent de soutenir les démocrates.

Y a-t-il un monde où vous imaginez que votre comportement à mon égard et à la communauté en général vous amènerait JAMAIS à être embauché sur un jeu Dragon Age? – Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 4 décembre 2020

Les raisons exactes pour lesquelles Ellis a fait des commentaires contre Darrah sont inconnues, mais il a noté qu’il est curieux que l’exécutif ne lui ait répondu que lorsqu’il ne faisait plus partie de BioWare. De même, Ellis a souligné que lorsqu’il a reçu des attaques de diffamation, le manager a soutenu ces fanatiques en publiant des «valeurs d’entreprise vagues» et a appelé à l’arrêt de «l’hypocrisie». Ellis a invité Darrah à parler de la question dans une émission, mais Darrah a refusé en raison de la situation entourant la pandémie. Au moment de la publication de cette note, BioWare n’a pas commenté la question.

