Parce que pour certains entraîneurs, il ne suffit pas de tous les avoir.

“Avoir tout“est une phrase que chaque dresseur de Pokémon a gravée au feu. Un slogan qui a accompagné la saga Pokémon de sa naissance à l’ère de Épée et bouclier Pokémon, et bien que cela nous invite à compléter notre Pokédex pour donner de la joie au Pokémon Professeur de service, il y en a qui prennent son sens trop littéralement. Et c’est que ce joueur a consacré les 4 dernières années à compléter son Pokédex avec tous les Pokémon existants, dans tous ses genres, formes et variantes, et chacun d’eux s’est entraîné jusqu’au niveau 100.

Freddichio il veut devenir le meilleur, le meilleur qui soit. Et comme sa cause est d’être coach, ce joueur Pokémon a décidé qu’il était temps de mettre la main sur tout le monde pour de vrai. Grâce à Reddit, l’utilisateur partage cet exploit pour lequel a consacré quatre ans de sa vie: “J’ai réussi le test, avec tous les Pokémon (y compris leurs variantes) déjà en ma possession, et comme c’est ma cause, j’ai tout entraîné et chacun d’eux jusqu’au niveau 100»déclare Freddichio, qui partage également la vidéo ci-dessous comme preuve.

En cela, le joueur explique qu’il a capturé et formé par lui-même à la plupart de ses créatures, sans compter sur les échanges. En fait, il prétend avoir terminé Alpha Sapphire “quatre fois de suite rapidement pour obtenir suffisamment de Deoxys”. Bien sûr, son exploit a quelques nuances. Le joueur ne possède pas toutes les formes de Spinda, un Pokémon que les entraîneurs les plus dévoués connaîtront déjà a 4.294.967.296 variations différentes (double si vous comptez également les variocolors). Il n’a pas non plus toutes les formes Gigantamax ou tout brillant.

Mais cela ne signifie pas que votre Pokédex est une réalisation à la portée de très peu, ou personne. Et que ce joueur peut dire en toute sécurité qu’il est un vrai Maître Pokémon. Il n’est peut-être pas possible de faire venir tout le monde à Galar, mais si vous n’avez pas encore essayé le dernier volet principal de la saga, quel meilleur moyen que de revoir notre analyse de Pokémon Sword and Shield pour savoir tout ce qu’il propose. Et n’oubliez pas que cette année le 25e anniversaire de Pokémon sera célébré avec des nouvelles importantes.

