La montée en puissance des jeux vidéo en tant que forme de divertissement la plus populaire au monde a fait des consoles, des accessoires et des titres physiques des produits convoités et tombés sous le radar des criminels. Cependant, parfois, le poids de la loi leur incombe, comme cela est arrivé à un employé du service postal des États-Unis qui a trouvé le goût de voler des colis avec des consoles.

Selon un rapport de Polygon, Zoheb A. Deura, 34 ans, superviseur du service postal des États-Unis, a été condamné à 3 ans de probation, dont 9 seront confinés à son domicile, et à payer une amende de 20000 USD. après avoir plaidé coupable de vol de colis contenant des consoles PS4 et Nintendo Switch. Selon les informations, Deura, qui a accepté sa culpabilité en octobre 2020, a déclaré avoir volé ces colis entre février et avril de l’année dernière, son butin le plus important étant les consoles Sony et Nintendo, ainsi que les produits Apple, bien qu’il ait également volé paquets avec des vêtements et des chaussures.

Le battage médiatique pour les consoles, en particulier celles de nouvelle génération, a donné lieu à des activités illégales, déloyales ou criminelles. Le cas de ce joueur qui a reçu un morceau de béton à la place de sa PS5 est connu, ainsi que des assaillants qui volent des camions dont les livraisons incluent des consoles Next-Gen. Enfin et surtout, il y a l’activité des revendeurs qui prennent le contrôle des préventes, laissant les joueurs qui veulent que la console joue, frustrés.

