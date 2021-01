Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 14:13

Les versions respectives du PlayStation 5 et Xbox Series X / S Ils ont également déclenché une forte vague de vols, allant des services de messagerie au recours à la violence. Cependant, le vol de consoles et d’appareils électroniques est quelque chose qui dure depuis toujours, et tôt ou tard, les criminels devront faire face à la justice.

C’était juste ce qui est arrivé à Zoheb A. Deura, un inspecteur général d’un des bureaux du service postal de la États Unis, qui était également impliqué dans une série de vols d’appareils électroniques. L’année dernière, Deura Il a été reconnu coupable de ces crimes, mais il n’a été condamné que récemment à trois ans de probation et à une amende de 20 000 $.

À l’intérieur de la maison de Deura plusieurs ont été trouvés Nintendo Switch et PlayStation qu’ils avaient été portés disparus, mais ce n’était pas tout. Dans sa résidence un iPhone et un ordinateur. Deura doit passer neuf mois en résidence surveillée, en plus des peines mentionnées précédemment.

