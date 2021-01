Certains médias ont rapporté le départ de Kolbe Payne de 343 Industries, mais son contrat a simplement pris fin.

Il est vrai que l’un des pire nouvelle pour les fans de Xbox et la saga Halo de 2020 était la retard par Halo Infinite. Mais, tout ce qui est pour améliorer un jeu vidéo et pour que ça marche bien sur le marché, eh bien ça l’est. Déjà dit Phil Spencer: C’était la bonne décision. Mais cela n’a pas empêché de nouvelles rumeurs ou commentaires d’apparaître chaque mois qui peignent forme négative le développement du titre.

Et c’est quelque chose qui est arrivé à nouveau dans les dernières heures. Le concepteur de niveaux Kolbe Payne ne fonctionne plus chez 343 Industries et a signé pour Jeux de tir. Et le problème? Eh bien, certains médias l’ont compris comme un peu sensible sur le personnel, comme Payne avait quitté le studio et cela allait signifier un autre revers au développement du titre.

Mais la réalité est différente. Payne, clair et simple, votre contrat est terminé avec 343 Industries. Dans une réponse à Gamespot sur Twitter, Payne a expliqué ceci: “Les gars … j’étais un travailleur externe. Mon contrat se terminait, alors J’ai trouvé un nouvel emploi. Ce ne sont pas des nouvelles. Arrêtez avec le clickbait. “Il semble que le développeur n’a pas pas de grâce faire l’objet d’une actualité.

Peut-être que la réaction était quelque peu exagérée, car il est vrai que Payne est parti chez 343 Industries, mais cela reflète la satiété du studio avec les mauvais sentiments autour de Halo Infinite. De plus, en fin d’année, le studio a exprimé sa colère face aux rumeurs qui surgissent de temps en temps. Halo Infinite a déjà une fenêtre de lancement et dans Jeux 3D Nous vous disons tout ce que nous savons de lui jusqu’à présent.

