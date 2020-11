Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce 8 novembre, Death Stranding, le dernier jeu de Kojima Productions, a célébré sa première année sur le marché et comme prévu, la légion de fans qui aiment le travail de Hideo Kojima et de son équipe se sont mis en quatre pour féliciter et féliciter. Bien que le titre ait divisé les opinions après son lancement sur PS4, fait qui contrastait curieusement avec le grand accueil qu’il a eu sur PC, il a des fans passionnés et l’un d’entre eux a été célébré de manière impressionnante.

Pour célébrer le premier anniversaire des débuts de Death Stranding, l’utilisateur de Twitter et YouTube Raxy, qui est également cosplayeur pour le jeu, a partagé son hommage au dernier travail de Kojima Productions. Cet hommage est venu sous la forme d’un court Live Action, où Raxy a enfilé le costume de Sam Porter Bridges lors de son voyage à travers des lieux dont les paysages naturels sont très beaux, tout comme cela se produit dans le jeu en contrôlant le personnage joué par Norman Reedus.

Lors de la célébration de la première année de Death Stranding, l’équipe de Kojima Productions a adressé un salut à tous les fans auxquels ils ont remercié tout le soutien apporté.

Il y a un an, notre premier titre développé #DEATHSTRANDING a été lancé sur # PS4. Alors aujourd’hui, nous aimerions vous dire “MERCI” et vous donner à tous un énorme “HIGH FIVE” pour tout le soutien que vous nous avez apporté.

🖐️ 🖐️ 🖐️ 🖐️ 🖐️

Veuillez partager votre “HIGH FIVES” ci-dessous! # DSHighFive # KojimaProductions pic.twitter.com/TNTIrHzPI8 – KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@ KojiPro2015_EN) 8 novembre 2020

Death Stranding est disponible sur PS4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

