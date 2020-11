Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année prochaine, The Legend of Zelda célébrera 25 ans depuis la première du premier opus de la franchise de jeux vidéo, qui a fait ses débuts sur la NES. Bien qu’aujourd’hui la série puisse être synonyme de qualité, la vérité est qu’au cours de cette période, il y a eu des sorties qui n’ont même pas satisfait les fans de Nintendo. Parmi eux figurent les 3 spin-offs de la série développée par Philips pour le CD-i. Eh bien, si vous n’avez pas eu l’occasion de les jouer ou que c’est votre goût coupable, il y a une excellente nouvelle, car un joueur a fait un remake de 2 d’entre eux.

L’histoire est connue, afin de recevoir l’aide de Philips pour le développement de la SNES, Nintendo a autorisé The Legend of Zelda à ladite société pour lancer 3 jeux de la franchise. Les jeux ont été fournis par Animation Magic, mais n’ont pas la qualité attendue et sont actuellement considérés comme les pires titres de l’univers de The Legend of Zelda.

Malgré cette réputation, l’utilisateur de Twitter et développeur amateur thedopster (Dooply) en a vu 2, Link: The Faces of Evil et Zelda: The Wand of Gamelon, une excellente occasion de se lancer dans le développement et le remake de jeux vidéo. avec certaines pièces réinventées.

Les deux titres ont été créés dans GameMaker et il a fallu 4 ans à Dopply. Le développeur débutant a mentionné que tout avait commencé comme une blague entre amis, mais il voulait se prouver qu’il pouvait faire un jeu vidéo, quelque chose avec lequel il flirtait mais qu’il n’avait jamais réalisé.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un fan a créé un jeu The Legend of Zelda, mais Nintendo lui a demandé de le supprimer.

Je suppose que j’aurais dû aussi ajouter des captures d’écran, hein #CDi #Zelda #FacesOfEvil #WandOfGamelon pic.twitter.com/cALDL5UxOA – Dopply (@thedopster) 27 novembre 2020

Les remakes de Dopply sont disponibles gratuitement

Les remakes ont été créés à partir de zéro, à l’exception des éléments du titre, à l’exception de l’ajout par l’utilisateur de la prise en charge des écrans larges, des sous-titres, des sprites retouchés, des objets à débloquer et d’un “mode remasterisé” qui rend l’expérience de jeu moins frustrante. L’intention de l’utilisateur était de se lancer dans “un jeu” simple “du début à la fin pour voir s’il pouvait être reproduit et amélioré.”

Dopply a précisé que bien que le remake essaie d’imiter et de «capturer l’esprit» du jeu original, il n’en est pas une réplique exacte, car, en le faisant depuis le début, certains détails, tels que le mouvement et l’apparition d’ennemis, sont différent “J’ai fait de mon mieux pour créer l’apparence et le jeu d’une version moderne de ces jeux”, a expliqué Dopply.

Le développeur a publié les remakes Link: The Faces of Evil et Zelda: The Wand of Gamelon gratuitement et ils sont maintenant disponibles au téléchargement pour Linux et Windows. Vous devez cependant prendre en compte le fait que Nintendo ne devrait pas tarder à se rendre compte de l’existence de ces projets et demander très probablement à l’utilisateur de les éliminer, en tenant compte de la manière dont l’entreprise agit dans ce type de cas.

Ci-dessous, vous pouvez voir une bande-annonce des remakes partagés par l’utilisateur.

Téléchargements alternatifs (puisque je ne pensais pas que ce serait aussi populaire): Torrent:

Linux: https://t.co/BH7RUqfk9T

Gagnez: https://t.co/ZCIe1S7WXP MEGA:

Linux: https://t.co/6WwsGstcvE

Gagnez: https://t.co/WUS1mHpthI – Dopply (@thedopster) 28 novembre 2020

Que pensez-vous de ce projet Dopply? Avez-vous déjà joué aux versions originales de ces jeux The Legend of Zelda? Aimeriez-vous qu’il y ait un remake officiel des deux? Dites le nous dans les commentaires.

Le spin-off le plus récent de The Legend of Zelda est Hyrule Warriors: Age of Calamity et, contrairement aux titres publiés par Philips, il rencontre beaucoup de succès. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série Nintendo en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source