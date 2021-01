Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 12h20

Il est temps de revenir à l’avenir dystopique que tout le monde déteste. Non, nous voulons dire Cyberpunk 2077 cette fois, mais au New York présent dans le tristement célèbre film Super Mario Bros. de 1993. Bien qu’à première vue, il n’y ait pas grand-chose qui relie ces deux mondes, Grâce à une bande-annonce réalisée par un fan, nous avons découvert qu’il existe plusieurs similitudes entre les deux villes.

Récemment, l’utilisateur connu sous le nom de Mangerive a publié une vidéo où les voix et la bande originale de la bande-annonce de Cyberpunk 2077 que nous avons vue en 2019 sont utilisées avec le film Super Mario Bros., et le résultat est tout simplement incroyable.

Tous deux nous présentent des villes futuristes et capitalistes, l’une à Los Angeles et l’autre à New York. Les deux sont pleins de chaos, de corruption et nos protagonistes tentent d’y remédier. De la même forme, les deux productions ont provoqué une grande controverse dans l’industrie.

Via: Mangerive

