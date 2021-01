Un speedrunner régulier du jeu jouait depuis plus de 7000 heures lorsqu’il a découvert la curiosité.

Le premier jeu de la saga The Last of Us est arrivé fin 2013. Plus de sept ans se sont écoulés depuis un jeu qui a marqué une époque et qui a reçu une suite il y a quelques mois qui a donné beaucoup à parler. Mais, revenons au titre original de Le chien méchantIl est surprenant qu’à ce stade, il continue de parler avec des secrets qui n’avaient pas été découverts à ce jour.

Anthony Calabrese est l’un des créateurs de contenu les plus populaires sur le jeu, son extension et sa section multijoueur. Il a accumulé plus de 7397 heures à jouer à The Last of Us et, pendant tout ce temps, il n’avait pas remarqué un œuf de Pâques qui se déroule dans les premières étapes de l’aventure. Ce qui vient ensuite peut être divulgacher si vous ne voulez rien savoir sur le jeu.

L’auteur de la vidéo ne connaissait pas ce secret après plus de 7000 heures de jeuAu début du match, nous avons pris le contrôle de Sarah, la fille de Joel. Et c’est alors que le jeu expérimente les préambules de quelques moments dramatiques après qu’une partie de la population a été infectée par un virus inconnu qui les conduit à agir avec violence. Dans la maison, Sarah peut se déplacer dans certaines pièces, et dans l’une d’elles était le secret à découvrir: une télévision qui montre les fourmis qui déclenchent la pandémie avec le champignon cordyceps, sur lequel la saga est développée.

Personne n’avait remarqué cette télévision depuis plus de 7 ans? Le fait, comme le raconte Calabrese, est que l’oeuf de Pâques n’apparaît pas systématiquement. Apparemment, pour cela, vous devez atteindre le point de contrôle, quitter le menu principal et recharger le jeu. De cette façon, lorsque nous retournerons dans la chambre de Joel, nous pourrons voir un journal télévisé qui parle de l’explosion d’une station-service et, plus tard, montre l’image d’une fourmi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que son auteur a téléchargée.

Une curiosité dont on ne parle pas pour le moment depuis Naughty Dog. Peut-être voulez-vous lire l’analyse de The Last of Us que nous avons publiée en son temps.

En savoir plus: The Last of Us et Naughty Dog.

