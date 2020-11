Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 14:08

Il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé. Il a été récemment révélé que l’infâme The Legend of Zelda pour CD-i, ils auraient des remakes. Ce travail n’est pas effectué par Nintendo ou Philips, mais par un fan dévoué qui a passé les dernières années de sa vie à réinventer ces titres.

Dopply, le fan dévoué derrière ce projet, a commenté que l’intention de recréer Link: The Faces of Evil and Zelda: The Wand of Gamelon a commencé comme une blague entre amis et comme un moyen d’acquérir de l’expérience en tant que développeur. Les remakes ont prise en charge de l’écran large, meilleur gameplay, sous-titres, sprites repensés à partir de zéro et contenu supplémentaire.

Bien qu’à l’époque, vous puissiez télécharger les remakes pour PC ici, Dopply a supprimé toute trace de son travail, ceci parce qu’il ne veut pas avoir d’ennuis avec Nintendo. Bien que la société japonaise veuille oublier l’existence de ces titres, il est un fait qu’ils se battront toujours légalement pour garder leurs propriétés intactes.

Cependant, il est probable qu’à l’avenir, certains des chanceux qui ont eu l’opportunité de télécharger le jeu, réémettre ces remakes indépendamment des représailles de Nintendo.

Via: Kotaku

