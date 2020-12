Le joueur a choisi d’utiliser la PS2 comme modèle pour créer le nouveau design de PlayStation 5.

Source: whattheefth via Reddit.

Presque sans s’en rendre compte, neuvième génération consoles est avec nous depuis environ un mois et demi. Dans le cas de Sony, le lancement de PlayStation 5 est très réussi malgré les difficultés dérivées de la pandémie causée par le coronavirus, et a battu registres de ventes dans des pays comme l’Espagne ou les États-Unis. Pour le moment, il n’y a qu’un seul design de console et les fans suivent imaginer des variantes.

Et c’est précisément ce qu’il a fait whattheefth, un utilisateur de Reddit. Ce joueur a partagé dans un message une série d’images qu’il a créées en imaginant à quoi ressemblerait la PS5 si Sony publiait une version spéciale pour le 30e anniversaire de PlayStation. Cet anniversaire serait le Décembre 2024Si nous comptons les années à partir du moment où la PS1 est sortie Japon.

Comme vous pouvez le voir, la console et le contrôleur seraient couleur noire dans cette nouvelle version, puisque l’utilisateur l’a recréée avec la PS2 comme modèle. De plus, les différents logos PlayStation auraient le couleurs originales et la commande récupérerait les couleurs du cercle, du triangle, du carré et de la croix. Nous pouvons également voir comment cette édition comprendrait un joint 30e anniversaire de PlayStation, ce qui en fait toujours le plus unique.

De nombreux fans des nouvelles consoles fantasment sur éditions alternatives à celles existantes, et bien qu’il soit difficile d’anticiper quand nous commencerons à voir de nouvelles versions, il est clair que tôt ou tard nous verrons une édition spéciale. En fait, cette version qu’un fan a imaginée pourrait être réelle, car nous vous rappelons que Sony a sorti une PS4 au design PS1 pour son 20e anniversaire.

