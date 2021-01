Un remastering de GTA San Andreas? Pour le moment, c’est une bande-annonce de concept créée par un utilisateur et cela ressemble à ceci.

GTA San Andreas est l’un des jeux les plus appréciés de la série créée par Rockstar. Publié à l’origine en 2004, The Adventures of CJ et compagnie ont marqué l’histoire dans l’industrie du jeu vidéo. Pour cette raison et, profitant du fait qu’ils sont à la mode remakes, remasters et autres améliorations techniques Pour les titres influents du secteur, il y a ceux qui attendent avec impatience que le jeu soit entièrement refait au niveau visuel, profitant des capacités techniques des consoles de nouvelle génération.

Cette bande-annonce conceptuelle nous fait imaginer GTA San Andreas sur les nouvelles consolesC’est ce qu’un fan a fait avec Édition définitive de GTA San Andreas. Voici comment cette vidéo créée par un utilisateur YouTube appelé XXII, qui a publié ce que serait la bande-annonce du jeu montrant à quoi il ressemblerait si un remastering de sa section technique était travaillé pour les nouvelles consoles. Pour ce faire, il a recréé certaines des séquences les plus mythiques du jeu original avec un aspect visuel très similaire à celui de GTA V. Vous pouvez voir la vidéo sur ces lignes.

Pour le moment, et malheureusement pour les fans de GTA San Andreas, cette vidéo n’est qu’un remorque concept ce qui nous fait imaginer à quoi ressemblerait le jeu vidéo Rockstar aujourd’hui. Bien que Take Two, l’éditeur de la firme, ait communiqué ses intentions de publier des jeux de manière plus continue, il ne semble pas que l’adaptation des classiques de la firme fasse partie des plans de la société.

La réalité est que de nombreux joueurs aspirent à ce que la saga GTA continue quand il le faudra plus de sept ans sans avoir de nouvelle livraison, depuis que GTA V est arrivé en magasin à la fin de 2013. Pendant tout ce temps, la licence a été nourrie avec l’inclusion de contenu pour GTA Online, qui compte encore un bon nombre d’utilisateurs actifs dans le jeu aujourd’hui , et aussi en aidant le dernier opus en voie de devenir le jeu vidéo le plus vendu de l’histoire.

