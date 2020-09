Filtrer le Xbox Series S Cela en a surpris beaucoup, y compris certains employés de haut niveau de Microsoft. Alors que la fièvre pour la console bon marché de nouvelle génération demeure, un fanatique profite de l’occasion pour Construisez-le dans Halo 5.

Yukikage est une connaissance créateur de contenu dans Forge, l’éditeur de niveau présent dans les jeux Halo. Ses travaux les plus récents incluent la Xbox Series S, la console Microsoft qui se positionne comme une alternative pour ceux qui ne veulent pas investir leurs économies dans du matériel de nouvelle génération.

Utilisateur conçu une console de pesée accompagnée d’une Xbox Series X et une commande blanche. À l’arrière, vous pouvez voir une Xbox One X et la Xbox One d’origine, toutes deux en noir. Apparemment, Yukikage est un fan de marque et en a profité pour le prouver.

Le résultat final a été atteint en une nuit seulement. Bien que le facteur de forme des consoles soit relativement simple, pour y parvenir dans l’éditeur de carte Halo Ce n’est pas une tâche facile. De plus si l’on tient compte du fait qu’il comprend tous les détails tels que les évents, les coupes en plastique ou le bouton d’alimentation avec effet supplémentaire.

Bien que la commande ne soit pas reproduite parfaitement, l’intention est ce qui compte. Forge est un éditeur complexe et représenter des courbes comme celles d’un contrôleur Xbox Series S n’est pas aussi simple que vous le pensez. Cette fonctionnalité Halo 5 est destinée à concevez des cartes pouvant être utilisées en mode multijoueur.

Forge, l’éditeur de carte pour ‘Halo’ que certains utilisent comme s’il s’agissait de ‘Minecraft’

Depuis son apparition dans Halo 3, Forge a gagné des adeptes qui aiment expérimenter avec une géométrie prédéfinie pour créer de nouveaux scénarios ou modes de jeu. Il l’éditeur a été inclus dans pratiquement tous les jeux de la franchise post-2007 et avec Halo Infinite ne sera pas l’exception.

Une version autonome est disponible pour Windows 10 et certains l’utilisent pour des créations originales, comme Yukikage. Des designs plus complexes peuvent être vus sur son profil Twitter, y compris un mecha, Pikachu, Gundam ou une scène inspirée de Mon voisin Totoro.

Si vous souhaitez tenter votre chance avec Halo 5: Forge pour créer une PlayStation 5, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Microsoft Store.

L’article Un fanatique parvient à concevoir une Xbox Series S dans « Halo 5 » a été publié dans Hypertext.