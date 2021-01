Le Centre Pokémon, Pokétienda et même un lieu de combat font de cette île un paradis Pokémon.

Source: @ acnh.pokeland via Instagram.

Il est plus que clair que l’un des jeux vidéo plus importants l’année dernière a été le nouvel épisode de la saga Animal Crossing. Le dernier grand succès de NintendoAnimal Crossing: New Horizons s’est déjà vendu à plus de 26 millions d’exemplaires et est en passe de devenir le jeu Nintendo Switch le plus vendu de l’histoire. Comme vous le savez, cet épisode nous permet de créer le île de nos rêves.

Un joueur a recréé un centre Pokémon et le laboratoire du professeur OakEt cette île n’est peut-être pas un endroit reposant pour se reposer, ou une petite ville avec ses maisons et ses boutiques, mais un tout pokemon city. C’est ce qu’il a dû penser un joueur d’Animal Crossing, qui a fait de son île un paradis pour les Pokemaniacs. Sur reddit, il répond au nom de “ACQueen48” et y a partagé sa création.

Bien sûr, cette fan télécharge maintenant ses photos et mises à jour de son île sur un compte de Instagram, @ acnh.pokeland. On peut voir comment le joueur a recréé un Centre Pokémon, avec un Chansey (quelque chose de mince, oui), des Poké Balls, son écran pour suivre la guérison du Pokémon et il s’est même habillé en bien-aimé Infirmière Joy. Le résultat est génial.

Mais il y a encore beaucoup plus. Il a également recréé un Pokétienda, une étape de lutte à combattre et la Laboratoire du professeur Oak, afin que nous puissions choisir notre Pokémon initial. Restez-vous avec Bulbasaur, Charmander ou Squirtle? Animal Crossing continue de concentrer des millions de joueurs qui laissez leur créativité voler. En fait, nous savions que c’était le deuxième titre de Switch le plus joué en 2020 en Europe seulement derrière Fortnite.

