Lorsqu’une console arrive sur le marché, ses préventes sont généralement épuisées instantanément par les thésauriseurs qui envahissent ensuite les sites de revendeurs pour vendre la console à des prix exorbitants. La première de la PlayStation 5 n’a pas été sans revendeurs, mais sur le site eBay, celui qui vendait une PlayStation 5, mais en carton, a retenu l’attention.

Comme le rapportent nos amis de Tarreo, un vendeur est apparu sur eBay qui, au lieu de proposer une PlayStation 5 à des prix supérieurs au prix suggéré, a proposé la PlayStation 5 au prix de vente normal, mais avec la particularité qu’elle était entièrement composée. carton.

Bien que dans la création certains détails d’abstraction puissent être vus et que plusieurs défauts de fabrication soient distingués, l’utilisateur créateur a pris soin de certains détails, tels que le logo sur le dessus de la console, ainsi que quelques ports avant. Il comprend également un DualSense.

Dans le cas où vous l'avez manqué: ce joueur a détruit sa vraie PlayStation 5, pas du carton, et cela s'est avéré très difficile.

La PlayStation 5 a apparemment trouvé un acheteur

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, avec les images avec lesquelles l’utilisateur accompagnait la publication, il est difficile de distinguer de quel modèle il s’agissait, mais compte tenu du fait que le «prix public» du système en carton était de 399,99 $ US, il s’agissait clairement d’une réplique du maquette numérique.

On ne sait pas si l’utilisateur a préféré ce modèle pour sa conception plus simple, mais apparemment c’était le cas. Malheureusement, l’utilisateur a abandonné la possibilité d’ajouter un emplacement pour disque et d’augmenter le prix à 499,99 USD.

Ce que l’utilisateur a mentionné, c’est que la fabrication de cette réplique a pris environ 3 heures et qu’il ne pourrait malheureusement pas acheter une vraie PlayStation 5, mais il a dit qu’il serait très reconnaissant si quelqu’un achetait sa version en carton. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a apparemment trouvé quelqu’un intéressé, car au moment de la rédaction de la note, une légende apparaît indiquant que “cette annonce est terminée”.

Playstation 5 en carton

Que penses-tu de cela? Seriez-vous prêt à acheter une réplique en carton de la PlayStation 5 ou préférez-vous la vraie console? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes un fan de Xbox et que vous voulez votre console en carton, ne vous inquiétez pas, Microsoft vous a couvert, car ils ont publié des plans pour assembler leur Xbox Series X et Xbox Series S en papier ou en carton. En revanche, si, comme le vendeur de la PlayStation 5 en carton, vous ne pourrez pas acheter la PlayStation 5 ou si vous décidez d’attendre, vous pouvez consulter un simulateur qui vous permet d’en lancer un virtuellement.

La PlayStation 5 a fait ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions et le 19 novembre, elle atteindra le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

