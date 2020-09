Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a plus d’un an, Bandai Namco dévoilait ELDEN RING, le nouveau projet qui serait l’évolution des jeux d’âmes, créé par FromSoftware. Alors que les fans ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme, leur moral s’est affaibli ces derniers mois car il n’y a pas eu de mise à jour concernant son développement. Certains fans pensaient que cela changerait très bientôt, mais ils ont fini par être déçus.

Tel que rapporté par Kotaku, le compte apparemment officiel de Bandai Namco Europe le week-end dernier est apparu sur Instagram sous le nom de bandainamcoenteurope, qui a mystérieusement ajouté 3 images montrant qu’il y aurait bientôt «des nouvelles d’ELDEN RING».

Dans le cas où vous l’avez manqué: l’auteur-compositeur Bloodborne travaillera sur ELDEN RING.

Le compte serait faux et un hacker l’aurait créé

Ce qui a fait penser aux joueurs que c’était officiel, c’est que l’icône Instagram sur la page officielle du jeu envoyait les utilisateurs vers ce compte Instagram. Cependant, il a été révélé plus tard que le compte n’était pas officiel, car il n’était lié à la page officielle que pendant une courte période le week-end dernier, et a ensuite été remplacé par un lien vers le compte officiel de bandainamcoeu.

Jusqu’à présent, on ne sait pas pourquoi ce qui précède s’est produit, mais comme le moddeur Lance McDonald le fait remarquer, l’e-mail avec lequel le compte Instagram a été enregistré proviendrait de Russie, les utilisateurs pensent donc qu’il s’agit d’un pirate informatique de cette région qui a modifié la page pour mener au faux compte qui a trompé les fans. Aussi, il faut dire que l’icône Instagram du compte officiel Bandai Namco Europe sur Twitch continue de pointer vers le soi-disant faux compte bandainamcoenteurope.

La communauté du jeu – qui, en l’absence d’informations officielles, a créé un savoir autour du projet – prévoit même déjà d’inclure ce hacker dans l’histoire du jeu comme l’un des ennemis.

Le site officiel Elden Ring de Bandai Namco est actuellement lié à un compte Instagram taquinant les nouvelles à venir à ce jour. Malheureusement, c’est faux, le résultat d’une prise de contrôle de compte par quelqu’un avec une adresse e-mail russe. (Le lien est sur le site Web d’Elden Ring ici https://t.co/ZbQpO7Iy46) pic.twitter.com/4CT4hcIFBz – Lance McDonald (@manfightdragon) 20 septembre 2020

Les fans déçus ne sont pas au courant de l’actualité d’ELDEN RING

Il est important de dire que, depuis l’annonce d’ELDEN RING à l’E3 2019, Bandai Namco n’a montré aucune nouvelle concernant le développement du jeu, ce qui a fait penser aux joueurs qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir le tester.

Bien que les indices semblent indiquer qu’il s’agit bien d’un faux compte, certains utilisateurs pensent que ce mouvement était quelque chose d’orchestré par la même société afin de leur remonter le moral. Nous vous rappelons que le Tokyo Game Show 2020 commencera très prochainement, une opportunité importante pour les détails du jeu à partager, même si rien n’est confirmé. Nous te tiendrons informé.

Que pensez-vous de ce canular? Pensez-vous que les nouvelles de ce titre sont en route? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi les quelques détails que nous connaissons sur ELDEN RING, c’est que le créateur de l’histoire de Games of Thrones, George R. R. Martin, fera partie du projet, ainsi que la signification du titre. Malheureusement, tout semble indiquer que nous devrons attendre beaucoup plus longtemps pour obtenir plus de détails sur le jeu, car des informations non officielles prévoient qu’il n’y en aura aucune nouvelle pour le reste de l’année.

ELDEN RING fera ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One et PC, bien que la date de sortie ne soit pas encore confirmée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source, 2, 3