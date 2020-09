Le compte à rebours avant la grande première de la nouvelle génération de consoles a déjà commencé, même si les informations à ce sujet semblent un peu perdues puisqu’elles se limitent au fait que les joueurs découvrent petit à petit les nouveautés à venir. Mais un mouvement récent de Microsoft Il aurait pu faire avancer les plans de la société Sony pour annoncer sa console.

Aujourd’hui nous nous sommes réveillés avec l’annonce de la Xbox Series S montrant son design officiel et même son prix. Et bien que pour le moment Sony n’a pas commenté la question, un magasin de jeux vidéo a été chargé d’alerter les joueurs sur les projets possibles de la société japonaise. Malgré la suppression rapide du message, la communauté des joueurs n’a perdu aucun détail sur les informations.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le magasin a averti les joueurs d’être vigilants puisque demain l’entreprise Je préparerais un événement PlayStation 5 dans lequel la date de sortie et le prix peuvent être indiqués. Bien que pour le moment, et puisque le message a été supprimé et que Sony n’a pas confirmé cette information, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir si cela est vrai ou, au contraire, un moyen simple d’attirer l’attention des clients.

Bien sûr, nous ne perdons pas le détail des nouveautés à venir sur la console Sony de nouvelle génération. En fait, nous avons des noms aussi imposants que Spider-Man: Miles Morales ou Horizon: Ouest interdit, une proposition spectaculaire qui donnera une nouvelle vie à l’expérience du joueur.