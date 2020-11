Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Obtenir une PlayStation 5 en prévente est difficile car le stock disponible s’épuise immédiatement et bien que l’on puisse penser que la console souhaitée par le joueur a été entre les mains d’autres utilisateurs avec plus de chance, la réalité est qu’elle est plus susceptible de l’être. les mains des revendeurs. Le phénomène de la revente n’est pas loin derrière après la montée soudaine des opérations numériques cette année et malheureusement l’un de ses objectifs était et reste la prochaine génération de consoles.

Un groupe de revendeurs a réussi à obtenir plus de 3000 PS5

Un rapport de Business Insider a révélé l’existence et les opérations d’un groupe de revendeurs qui est identifié comme l’un des nombreux coupables du manque de stock de PS5 sur différents marchés du monde entier. Selon les informations, qui cite des sources qui ont choisi de rester anonymes, le groupe britannique Discord CrepChiefNotify a affirmé avoir 3472 PS5 prêtes à être revendues après avoir accumulé des préventes avec des robots et des outils qui facilitaient l’achat pour ses membres.

PS5 en revente: l’image de Business Insider

Ce groupe, à l’origine concentré sur la scène des sneakers (tennis), et d’autres produits de mode très recherchés, pour la revente, a immédiatement remarqué le battage médiatique généré par les consoles de nouvelle génération, en particulier la PS5, donc leurs efforts se sont concentrés sur la prévente pour faire des affaires.

Selon les informations fournies par l’un des membres de ce groupe, leur modèle fonctionne grâce à un abonnement pouvant aller de 40 $ à 530 $ USD, ce qui permet aux personnes intéressées d’avoir certains privilèges pour assurer des unités d’un produit très attendu pouvant être revendu, laissant de bons profits. En ce sens, le membre de CrepChiefNotify a souligné qu’il s’agit d’une scène entière dans laquelle différents groupes de revendeurs se font concurrence pour obtenir le plus grand nombre d’unités et tirer des revenus juteux de leurs opérations. En fait, l’un d’eux vend l’édition standard de 500 $ PS5 pour 1100 $, tandis que l’édition numérique l’offre pour 900 $.

L’utilisation de robots et d’outils surpasse toute tentative d’achat humaine

En revanche, les témoignages indiquent que ce groupe de revendeurs dispose d’outils numériques pour sécuriser des unités dans toute prévente, même en quantités limitées. À cet égard, l’une des sources a mentionné que depuis qu’ils ont remarqué le battage médiatique pour la PS5, ses développeurs ont préparé les outils pour être au courant de l’ouverture des préventes de la console et, malheureusement pour le consommateur ordinaire, ils ont réussi, comme indiqué: “Les robots que nous utilisons peuvent acheter des choses plus rapidement qu’un humain.”

Enfin, l’un des membres a laissé une déclaration suggérant une organisation de revente avec une structure bien mise en œuvre: “Nous savions où aller avant qu’une annonce officielle ne soit faite”.

