Un journaliste a rendu compte du problème en créant un guide d’information pour éviter que cela n’arrive aux joueurs.

Cyberpunk 2077 est sur le point d’arriver en magasin après la longue attente et les différents retards subis par le jeu développé par CD Projekt RED. Huit années de développement signifient que les attentes sont élevées. De plus, il y a quelques heures, les premières analyses du jeu ont été publiées, ce qui nous a permis de mieux comprendre la nouvelle proposition du studio responsable de la saga The Witcher.

Parmi ces détails, et compte tenu de son esthétique futuriste, rempli de néons et de couleurs criardes, des informations ont eu lieu qui ne sont pas passées inaperçues. Journaliste Liana Ruppert a indiqué que le jeu peut provoquer des crises d’épilepsie à certains moments en raison des éclairs de lumière et des schémas d’éclairage que certains de ses haubans ou mécaniques présentent tout au long de l’aventure.

Un journaliste a développé un guide pour éviter les problèmes chez les utilisateurs avec ces types de conditionsPour éviter cela, Ruppert a voulu raconter son expérience et a créé un guide informatif élaborant une série de recommandations afin qu’aucun joueur ne souffre d’un problème similaire avec Cyberpunk 2077. Il déclare qu’il y a plusieurs moments qui peuvent déclencher des crises dues à l’utilisation de lumières.

Il mentionne notamment l’utilisation de Braindance, qui sont une sorte de flash-back pour rencontrer et revivre les événements passés de certains personnages. Pour éviter cela, il recommande d’utiliser le mode daltonisme dans Accessibilité ou même de réduire la luminosité de l’écran. Bien que la chose surprenante soit que certains utilisateurs en sont venus à menacer le journaliste pour la préparation de cet article, provoquant une situation désagréable.

Normalement, lorsque les jeux vidéo démarrent, ils incluent des avis de ce type et cela se produit également dans Cyberpunk. Dans le point 3.2 du contrat de licence de jeu précisez que «si vous ou un membre du ménage avez une maladie épileptique, vérifiez avant de jouer». En même temps, ils indiquent que si vous ressentez des étourdissements, des spasmes, une perte de conscience ou des convulsions, “arrêtez de jouer immédiatement.

Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre pour PS4, Xbox One, PC et Stadia. Nous avons déjà passé de nombreuses heures à explorer les environnements de Ville de nuit et nous vous disons tout en détail dans notre analyse du jeu.

