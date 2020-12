Ryan “RyanRocks” Hernandez a été reconnu coupable de vol de documents importants de Nintendo.

L’un des hackers les plus recherchés de Nintendo fera enfin face à la justice. Cette semaine, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé sa peine pour Ryan “RyanRocks” Hernandez, un jeune homme qui a réussi il y a quelques années à entrer dans le système de l’entreprise japonaise afin d’obtenir et de filtrer divers documents et informations importantes, même confidentielles.

RyanRocks a été condamné à purger une peine de trois ans de prisonainsi que de payer une amende de 259 323 $ en compensation à Nintendo. Le garçon rejoint ainsi les deux sujets appartenant à l’équipe Team Xecuter qui ont été interpellés en octobre dernier, également pour des questions liées au piratage et au piratage de jeux du grand N.

RyanRocks a été condamné à purger une peine de trois ans de prisonLe cas de Hernández remonte à 2016. À cette époque, le jeune homme (encore mineur) a réussi à voler les informations d’identification de certains employés de Nintendo en utilisant des techniques de phishing et Il a accédé aux fichiers secrets de l’entreprise, qu’il n’a pas hésité à filtrer sur le net. Parmi les documents divulgués, il y avait des informations liées à la Nintendo Switch, une console qui n’avait pas encore été révélée.

Bien que Ryan ait été localisé par les autorités et ait promis de s’arrêter, il a rechuté entre 2018 et 2019. Il a même eu l’audace d’ouvrir son propre forum privé – appelé Ryan’s Underground Hangout – dans lequel il a continué à divulguer des informations sur l’entreprise et à signaler les parties vulnérables de l’entreprise. Réseau Nintendo.

En parallèle, RyanRocks a également été poursuivi pour possession d’images et de vidéos montrant de la pornographie juvénile.

