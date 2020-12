Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La croisade de Nintendo contre tout ce qui viole ses propriétés intellectuelles et ses systèmes de sécurité se poursuit et peu à peu il devient courant de voir que ceux qui attaquent l’entreprise japonaise sont traduits devant la loi pour faire face à un processus et peut-être à une punition. . Récemment, un sujet a été condamné à 3 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir piraté les systèmes de l’entreprise japonaise et divulgué les informations obtenues.

Nintendo ne s’arrête pas dans sa lutte contre le piratage et le piratage

Selon les informations de Gamesindustry.biz, Ryan S.Hernández, un résident de Californie, aux États-Unis, a été condamné à 3 ans de prison après avoir plaidé coupable, devant un tribunal de Seattle, Washington, pour avoir accédé illégalement aux systèmes. de Nintendo et voler des informations confidentielles. Cette phrase est le point culminant d’une histoire qui a commencé en 2016, lorsque Ryan S.Hernández a obtenu via Phishing les informations d’identification d’un employé de Nintendo, ce qui lui a permis d’entrer dans le système de l’entreprise japonaise, de voler des informations puis de les filtrer.

Les premiers actes d’Hernández ont eu lieu alors qu’il était mineur, donc la seule chose que la société japonaise, soutenue par le FBI, pouvait faire était de demander aux parents du jeune homme de l’époque de ne pas recommencer et de promettre de ne pas enfreindre la loi. Sécurité de l’entreprise japonaise.

Le sujet a évité la punition en tant que mineur, mais a continué à attaquer Nintendo

Malheureusement, le sujet a ignoré cette demande et en 2018 et 2019, il a de nouveau piraté les systèmes Nintendo, puis a divulgué les informations. Ayant l’âge légal, le FBI a pu poursuivre contre lui et au cours d’une opération menée à son domicile, ils ont trouvé des appareils contenant des fichiers et des informations Nintendo, ainsi que de la pornographie enfantine.

Ainsi, ce criminel devra payer 259323 USD à Nintendo en compensation du dommage, passera 3 ans en prison puis sera libéré sous surveillance pendant 7 ans de plus, en plus de s’inscrire comme délinquant sexuel.

Le mois dernier, Nintendo a ajouté un autre triomphe dans sa lutte contre le piratage, dans ce cas de Switch, après avoir confirmé l’arrestation des dirigeants d’un groupe qui promouvait, distribuait et vendait des outils pour violer la sécurité de la console hybride.

