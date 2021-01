La société de jeux vidéo achète pour environ 100 millions de dollars ce qui sera son futur siège social.

Jeux épiques a annoncé hier l’achat d’un centre commercial à Cary, en Caroline du Nord, dans le but d’en faire son siège d’ici 2024. C’est une propriété de plus de 90000 mètres carrés, plus un parking, qui abritera à la fois des bureaux et des espaces de loisirs, tout le nécessaire pour répondre aux attentes de croissance de la société responsable de Fortnite.

Epic Games restera jusqu’en 2024 à son siège actuelLe déménagement des propriétaires d’Unreal Engine de leur siège pendant deux décennies, situé dans une autre enclave de la ville américaine susmentionnée, vers cette nouvelle enclave va un long chemin. En ce sens, Epic Games a déclaré dans sa déclaration qu’ils espèrent commencer à développer ce qui sera leur nouvelle maison tout au long de cette année, en annonçant des rencontres avec la ville pour encourager ses habitants à utiliser une partie de cette propriété. Pour le moment, oui, aucun autre détail n’est apparu.

Le montant de l’opération n’a pas non plus été divulgué, bien qu’un document partagé par PCGamer en place son coût à 95 millions de dollars. Epic Games, rappelons-le, traverse une bonne période grâce au triomphe de Fortnite et à l’arrivée de nouveaux investisseurs comme Sony lui-même, qui a annoncé en juillet dernier son entrée dans le capital de l’entreprise pour une valeur de 250 millions de dollars.

Epic Games est actuellement immergé dans le lancement de son nouveau moteur graphique, Unreal Engine 5, présenté en mai, tout en n’oubliant pas en même temps sa boutique de jeux vidéo sur PC, ayant clôturé une nouvelle campagne de Noël où les cadeaux les utilisateurs et les offres étaient de grands protagonistes.

