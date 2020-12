Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si le concept de Among Us n’est pas entièrement original, c’est une idée qu’InnerSloth a si bien su mettre en œuvre qu’elle est devenue un succès viral. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que d’autres jeux essaient de faire quelque chose de similaire. L’un d’eux était Fortnite: le jeu Battle Royale qui a reçu un nouveau mode qui a amené beaucoup à l’accuser de copier parmi nous.

Ce matin, Epic Games a annoncé Inside Spy, un nouveau mode à durée limitée (MPL) pour Fortnite: Battle Royale. La description officielle nous montre que c’est une expérience très similaire à Among Us: il y aura 2 joueurs qui prendront le rôle d’espions avec la mission d’éliminer les 8 autres joueurs (appelés agents) sans révéler leur identité.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Pour l’imaginer, les agents devront collecter des pièces d’or qui sont dispersées sur la carte. D’autre part, les espions doivent éliminer tous les agents avant la fin du temps imparti. Bien sûr, les agents pourront convoquer des réunions lorsqu’ils trouveront un personnage ou soupçonneront un joueur d’essayer de trouver le coupable et de l’expulser.

Il est à noter que les joueurs pourront communiquer en utilisant le chat vocal Fortnite. Ils pourront également se connecter à l’application Houseparty dans Fortnite pour communiquer par chat vidéo avec tous leurs amis.

Inner Spy sera disponible à partir du 15 décembre et tous les quelques jours, il y aura un nouveau style de jeu de cette façon. Il convient de noter que les joueurs qui terminent les défis Inner Spy débloqueront des objets cosmétiques tels qu’un skateboard exclusif et plus encore.

Trouver: L’équipe Fortnite signe un joueur de 8 ans pour 33000 $

Ils accusent Interior Spy d’être une copie de Among Us

Cela ressemble beaucoup à parmi nous, non? En fait, il est très probable qu’Epic Games se soit inspiré du succès de cet indie pour implémenter le nouveau mode de jeu pour sa communauté.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Fortnite vous récompensera pour avoir ramené vos amis à Battle Royale

La similitude entre Among Us et Inner Spy de Fortnite n’est pas passée inaperçue par la communauté des joueurs. En fait, nombreux sont ceux qui prétendent qu’il s’agit d’une copie. Tu ne nous crois pas? Découvrez quelques-uns des commentaires que nous avons trouvés sur Internet.

Que? Fortnite copie des idées et les met dans leur propre jeu parce que c’est populaire? Ils ne le feraient jamais. Peut-être qu’ils peuvent emprunter la voie PUBG et poursuivre Among Us pour avoir repris leur idée totalement originale – Tyler | Simp | PopPunkBud 💜 (@PopPunkBud) 15 décembre 2020

Le nouveau mode de jeu annoncé dans Fortnite RN est parmi nous – Honomy (@honeysmokelily) 15 décembre 2020

Ont-ils putain mis parmi nous en fortnite – sky (@Ashley_Vendeda) 15 décembre 2020

Fortnite si éhonté qu’ils ont ajouté un mode parmi nous à Fortnite Creative 😂 – IchiDan (@decapp) 15 décembre 2020

Je ne peux pas croire parmi nous copié Fortnite – 🎄Dirty_n1ck🎄 (@ DirtyN1ck) 15 décembre 2020

Maintenant, il est important de noter que Among Us n’est pas une idée complètement originale. Après tout, il est basé sur des jeux de société comme Mafia et d’autres jeux vidéo ont des concepts similaires d’avant. C’était donc juste un jeu qu’il a implémenté avec succès.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et mobile. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire en cliquant ici.